Royaume-Uni : Keir Starmer pourrait annoncer son départ dès lundi et ouvrir la voie à Andy Burnham

Le Premier ministre britannique Keir Starmer pourrait annoncer dès lundi un calendrier pour son départ du pouvoir, selon plusieurs informations relayées au Royaume-Uni. Une telle décision ouvrirait la voie à une transition politique majeure et à l’arrivée potentielle d’Andy Burnham à la tête du gouvernement britannique.

Si ce scénario se confirme, le Royaume-Uni s’apprêterait à connaître son septième Premier ministre en seulement dix ans, illustrant une période de forte instabilité politique marquée par des changements fréquents à la tête du pays.

D’après une source proche du dossier citée par Reuters, Starmer serait actuellement en pleine réflexion sur son avenir politique. Son autorité a été fragilisée ces derniers mois par une série de difficultés internes et par la montée des contestations au sein du Parti travailliste.

Andy Burnham, considéré comme son principal rival, devrait effectuer lundi son retour à Westminster. Sa récente victoire lors d’une élection partielle a renforcé sa position et lui a permis de disposer des moyens nécessaires pour prétendre officiellement à la direction du parti et du gouvernement.

Un ministre britannique a déclaré que Keir Starmer était confronté à une nouvelle réalité politique et qu’il évaluait les options qui s’offraient à lui. Aucun calendrier officiel n’a toutefois encore été confirmé par Downing Street.

Le dirigeant travailliste avait pourtant affirmé ces derniers jours qu’il comptait se battre contre toute tentative de remise en cause de son leadership. Il avait également appelé son parti à éviter les divisions internes susceptibles d’affaiblir le gouvernement.

L’éventuelle annonce de son départ marquerait un tournant important pour la politique britannique. Une transition ordonnée vers Andy Burnham permettrait au Parti travailliste de tenter de préserver son unité tout en préparant une nouvelle phase de son action gouvernementale.

Les regards sont désormais tournés vers Londres, où une déclaration attendue lundi pourrait redessiner le paysage politique britannique et mettre fin à l’un des épisodes les plus mouvementés du mandat de Keir Starmer.