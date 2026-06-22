Le trafic maritime chute brutalement dans le détroit d’Ormuz après la nouvelle annonce de fermeture par l’Iran

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz a fortement ralenti dimanche après que l’Iran a annoncé la fermeture de cette voie stratégique, invoquant des violations présumées de l’accord de paix intérimaire par Israël et les États-Unis. Cette décision a immédiatement ravivé les inquiétudes sur les marchés énergétiques mondiaux et dans le secteur du transport maritime.

Selon les données de la société d’analyse Kpler, seulement cinq navires ont traversé le détroit dimanche, contre vingt-six la veille. Parmi eux figuraient trois très grands pétroliers transportant chacun environ deux millions de barils de pétrole brut saoudien et de fioul. L’un de ces navires était notamment à destination du Japon.

Les chiffres pourraient toutefois sous-estimer le trafic réel. Certains navires opérant dans le Golfe choisissent en effet de désactiver leurs transpondeurs pour des raisons de sécurité, rendant leur suivi plus difficile dans une région marquée par de fortes tensions géopolitiques.

La semaine précédente, l’Iran avait accepté de lever le blocus de facto du détroit après avoir conclu avec les États-Unis un accord visant à prolonger de soixante jours le cessez-le-feu instauré en avril. Cette prolongation devait permettre la poursuite des négociations de paix entre les deux pays.

Mais samedi, le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé une nouvelle fermeture du détroit d’Ormuz. Téhéran affirme agir en représailles aux frappes israéliennes menées au Liban, estimant que les conditions du cessez-le-feu n’ont pas été respectées. De son côté, l’armée américaine soutient que la navigation commerciale continue de se dérouler normalement dans la zone.

Les données de navigation montrent que plusieurs pétroliers ont tout de même quitté le détroit samedi, notamment des navires chargés de pétrole brut provenant des Émirats arabes unis, du Koweït et de l’Irak. Treize navires sont également entrés dans le passage stratégique au cours de la même journée, dont deux très grands pétroliers.

Face à cette situation incertaine, les grands producteurs du Golfe s’adaptent. La compagnie pétrolière d’Abou Dhabi et la Kuwait Petroleum Corporation ont lancé de nouveaux appels d’offres permettant des chargements de pétrole aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du détroit d’Ormuz. Cette mesure vise à limiter les perturbations potentielles sur les exportations d’hydrocarbures alors que l’avenir de l’une des routes maritimes les plus importantes du monde demeure incertain.