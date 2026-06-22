Deux ressortissants français périssent dans l’accident d’un avion léger au Maroc

Deux citoyens français ont trouvé la mort dimanche dans le nord du Maroc après le crash d’un avion de tourisme survenu à proximité de l’aéroport Cherif Al Idrissi, près d’Al Hoceïma. Les victimes sont le pilote de l’appareil et une passagère, selon des informations confirmées par une source proche de l’enquête.

L’accident se serait produit peu après une phase de décollage ou de manœuvre aux abords de l’aéroport. Les premiers éléments évoquent une perte soudaine d’altitude ayant entraîné la chute de l’aéronef dans une zone proche des installations aéroportuaires.

Une enquête ouverte pour déterminer les causes

L’appareil effectuait une liaison entre Montpellier et Tit Mellil, dans la région de Casablanca, avec une escale programmée dans le nord du royaume. Les secours sont rapidement intervenus sur place et les deux occupants ont été transportés vers l’hôpital provincial Mohammed VI d’Al Hoceïma, où leur décès a été constaté.

Les autorités marocaines ont lancé des investigations afin d’identifier l’origine du drame. La carcasse de l’avion fait actuellement l’objet d’expertises techniques et les enquêteurs devront déterminer si une défaillance mécanique, des conditions de vol particulières ou un autre facteur sont à l’origine de l’accident.