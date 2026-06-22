« Sur tes traces » : Netflix relance efficacement la machine Harlan Coben

Avec Sur tes traces, mise en ligne le 18 juin sur Netflix, Harlan Coben signe déjà sa douzième adaptation sur la plateforme. Une cadence rare qui commence à transformer son nom en véritable marque du thriller sériel. Cette fois, nouveauté notable : l’histoire quitte l’Europe pour s’installer aux États-Unis, pays natal de l’écrivain. Plus de moyens, une distribution plus prestigieuse et une ambition visuelle renforcée accompagnent cette nouvelle mini-série portée notamment par Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia et Madeleine Stowe.

Une recette connue, mais toujours redoutable

L’intrigue reprend les ingrédients qui ont fait le succès du romancier : un drame familial, une vérité incertaine et une succession de révélations. David Burroughs purge une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de son fils de 3 ans, un crime qu’il affirme ne pas avoir commis. Cinq ans plus tard, une photographie laisse penser que l’enfant pourrait être vivant. Convaincu qu’il tient enfin une piste, il s’évade pour tenter de le retrouver.

À partir de là, la série enchaîne cavale, manipulations et secrets de famille avec une efficacité très calibrée. Les amateurs des romans de Coben retrouveront cette mécanique narrative fondée sur les fausses pistes et les retournements permanents. Si certains passages flirtent parfois avec l’invraisemblable, le rythme soutenu pousse à regarder l’épisode suivant pour obtenir des réponses.

Une franchise mondiale qui commence à s’user

Le lancement de Sur tes traces confirme surtout la place centrale prise par Harlan Coben dans la stratégie de Netflix. D’après franceinfo, la série s’est hissée en tête des visionnages dans 57 pays seulement deux jours après sa sortie. Ce succès s’inscrit dans le partenariat exclusif conclu entre la plateforme et l’auteur pour adapter quatorze de ses romans, après une première collaboration lancée avec Safe en 2018.

Le phénomène repose sur une formule devenue immédiatement identifiable : suspense accessible, narration ultra efficace et intrigues facilement transposables d’un pays à l’autre. Interrogé par franceinfo Culture, le spécialiste des séries Matthieu Letourneux compare même cette logique de catalogue à celle des grandes franchises de divertissement.