Un Picasso volé retrouvé lors d’une opération antidrogue dans le Val-de-Marne

Les policiers ne s’attendaient pas à tomber sur un trésor artistique. Lors d’une perquisition liée au trafic de stupéfiants dans le Val-de-Marne, les forces de l’ordre ont découvert une toile de Pablo Picasso dérobée. L’œuvre, un portrait de Marie-Thérèse Walter, l’une des compagnes du maître espagnol, était dissimulée dans une habitation privée de Champigny-sur-Marne. Le parquet de Créteil a confirmé l’authenticité de la toile, dont la valeur oscille entre 12 et 15 millions d’euros.

Une saisie exceptionnelle chez les trafiquants

Cette découverte fortuite illustre les ramifications parfois inattendues de la criminalité organisée. Les enquêteurs menaient une opération de routine contre un réseau de trafiquants de drogue quand ils sont tombés sur le tableau. L’œuvre a été immédiatement saisie et authentifiée par des experts. Les circonstances exactes du vol initial et le lien entre les suspects interpellés et le recel du Picasso font désormais l’objet d’investigations approfondies.

Marie-Thérèse Walter a été l’une des muses les plus célèbres de Picasso dans les années 1930. Leurs relations tumultueuses ont inspiré de nombreuses toiles devenues iconiques. Ce type de découverte reste exceptionnel dans les affaires de stupéfiants, où les perquisitions révèlent habituellement des liquidités, des armes ou de la drogue. Les autorités n’ont pas précisé si d’autres œuvres d’art avaient été retrouvées sur place.