Sarras : cinq blessés lors d’une rixe pendant le bal de la vogue

Une violente bagarre impliquant une vingtaine de personnes a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche lors de la vogue de Sarras en Ardèche.

Une violente bagarre a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche vers 2 heures du matin lors du bal de la vogue de Sarras, dans le nord de l’Ardèche. L’affrontement, qui a impliqué une vingtaine de jeunes, a fait cinq blessés dont quatre légèrement touchés. Les secours sont rapidement intervenus sur place pour prendre en charge les victimes.

Un événement festif brutalement interrompu

L’incident a contraint les organisateurs à interrompre prématurément les festivités prévues pour le week-end. Un responsable local, interrogé sur les événements, s’est dit profondément choqué par cette flambée de violence. « En 40 ans, je n’avais jamais vu ça », a-t-il déclaré, soulignant le caractère exceptionnel de cette rixe dans une commune habituellement paisible.

Enquête en cours pour identifier les responsables

Les forces de l’ordre ont été déployées pour rétablir le calme et sécuriser le secteur. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ces violences et comprendre les circonstances exactes de l’altercation. La vogue, événement festif traditionnel très attendu dans la région, a dû être annulée suite à ces débordements.