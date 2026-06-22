Vieillissement en entreprise : miser sur les jeunes pour valoriser les seniors

Face au vieillissement de la population active, les experts appellent à repenser la gestion des effectifs en croisant expérience et innovation.

Le vieillissement de la population active impose aux entreprises françaises de revoir leurs pratiques de gestion des ressources humaines. Élodie Baussand, spécialiste du travail, défend une approche contre-intuitive : pour mieux intégrer les salariés seniors, il faut d’abord s’occuper des jeunes. L’idée consiste à abandonner une logique purement quantitative pour privilégier une gestion par compétences, accompagnée dès le début de la vie professionnelle. Cette évolution répond à des défis économiques, sociaux et démographiques majeurs auxquels la France doit faire face.

Quand l’alliance des générations devient stratégique

L’entrepreneuriat intergénérationnel illustre cette dynamique nouvelle. Des alliances stratégiques se nouent entre seniors dotés d’expérience et de réseaux solides, et jeunes entrepreneurs porteurs d’innovation et de créativité. Ce modèle montre que les deux générations ont tout à gagner à collaborer plutôt qu’à se concurrencer. Les salariés expérimentés constituent un levier de performance trop longtemps négligé par des employeurs obsédés par la course aux jeunes talents.

Repenser la gestion des âges suppose un accompagnement fin et personnalisé tout au long du parcours professionnel. Les entreprises qui réussiront cette transition seront celles capables de valoriser simultanément les compétences émergentes des juniors et l’expertise accumulée par leurs aînés. L’avenir de l’entreprise ne se joue plus dans une logique d’opposition générationnelle mais dans une complémentarité assumée entre les âges.