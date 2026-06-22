Irlande du Nord : l’ex-dirigeant unioniste Jeffrey Donaldson reconnu coupable d’infractions sexuelles sur mineurs

L’ancien dirigeant du Parti unioniste démocrate (DUP) d’Irlande du Nord, Jeffrey Donaldson, a été reconnu coupable lundi d’infractions sexuelles historiques sur des mineurs, dans une affaire qui a profondément choqué la scène politique britannique et nord-irlandaise.

Un jury de la Cour de la Couronne de Newry l’a déclaré coupable de viol, d’attentats à la pudeur et d’outrages aux bonnes mœurs commis sur deux plaignantes alors qu’elles étaient enfants. Les faits retenus par la justice s’étendent sur une longue période, entre 1985 et 2008, selon les éléments présentés au procès.

Le juge Paul Ramsey a indiqué que l’ancien responsable politique écoperait d’une longue peine de prison, qui sera prononcée lors d’une audience prévue à la mi-septembre. Jeffrey Donaldson a nié l’ensemble des accusations portées contre lui tout au long de la procédure.

Son épouse, Eleanor Donaldson, a également été reconnue coupable de complicité, après avoir été accusée d’avoir aidé et encouragé les faits reprochés.

Figure majeure de la politique nord-irlandaise, Jeffrey Donaldson était l’un des dirigeants les plus influents du DUP, parti fondé par le pasteur Ian Paisley et historiquement lié à la représentation du camp unioniste. Il avait quitté ses fonctions à la tête du parti après son arrestation en mars 2024.

Député de longue date au Parlement britannique, il avait également joué un rôle dans les négociations sur les arrangements commerciaux post-Brexit entre Londres et Bruxelles. Son implication politique remontait à son élection en 1997, ce qui faisait de lui l’un des parlementaires les plus expérimentés d’Irlande du Nord.

Cette condamnation marque un tournant majeur pour le parti unioniste et intervient dans un contexte politique déjà fragile en Irlande du Nord, où les questions institutionnelles et identitaires restent particulièrement sensibles.