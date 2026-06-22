Vingt-six ans après son succès au cinéma, « Le Grinch » avec Jim Carrey prépare son retour

C’est l’un des films de Noël les plus installés dans l’imaginaire populaire des années 2000 qui s’apprête à renaître. Plus d’un quart de siècle après sa sortie, Le Grinch va avoir droit à une suite développée par Universal, avec le retour envisagé de son équipe historique.

Derrière ce projet encore en phase de développement, le studio mise sur la nostalgie du public mais aussi sur l’attachement intact au personnage créé par Dr Seuss, devenu au fil des années une figure incontournable des fêtes de fin d’année.

Jim Carrey et Ron Howard attendus pour retrouver Chouville

Selon plusieurs médias spécialisés américains, le réalisateur Ron Howard doit reprendre les commandes de ce nouveau film tandis que Jim Carrey est en discussions pour retrouver le rôle du célèbre personnage vert qui rêvait autrefois de faire disparaître Noël. Le scénario a été confié à des auteurs venus de la comédie télévisée américaine, parmi lesquels Alec Berg et David Mandel, connus pour leur travail sur plusieurs séries à succès. Aucun détail sur l’intrigue n’a encore été dévoilé.

Sorti en 2000, Le Grinch racontait l’histoire d’un habitant solitaire vivant à l’écart du village de Chouville et décidé à saboter les célébrations de Noël. Son plan était progressivement bouleversé par sa rencontre avec la jeune Cindy-Lou.

Le film avait rencontré un immense succès commercial et reste aujourd’hui l’adaptation la plus populaire de cet univers auprès du grand public.

Un retour rendu possible par l’évolution des techniques de tournage

Cette annonce soulève aussi une question : comment recréer le personnage sans reproduire les contraintes du premier tournage ?

Jim Carrey avait raconté à plusieurs reprises que son expérience sous le maquillage avait été particulièrement éprouvante. Les longues heures passées chaque jour à appliquer prothèses et transformations avaient failli le pousser à abandonner le projet.

Depuis, les outils numériques ont profondément évolué. L’acteur avait lui-même évoqué l’idée qu’un éventuel retour pourrait s’appuyer davantage sur la capture de mouvement et les effets visuels modernes afin de limiter le temps passé en maquillage.

Reste désormais à savoir si cette suite choisira de prolonger directement l’histoire du film de 2000 ou de proposer une nouvelle lecture du personnage.