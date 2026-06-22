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Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin lance une procédure disciplinaire après les graves défaillances révélées

22 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Radouan Kourak
Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin lance une procédure disciplinaire après les graves défaillances révélées
Affaire Lyhanna : Gérald Darmanin lance une procédure disciplinaire après les graves défaillances révélées

Trois semaines après le meurtre de la jeune Lyhanna, 11 ans, l’affaire continue de secouer les plus hautes sphères de l’État. Invité du journal de 20 heures de TF1 ce lundi, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative visant le substitut du procureur d’Auch, après la publication d’un rapport mettant en lumière de graves dysfonctionnements dans le traitement de plusieurs signalements visant Jérôme Barella, principal suspect.

Selon les conclusions des inspections de la Justice et de la gendarmerie, une plainte déposée en août 2025 par la mère d’une fillette de 11 ans accusant Jérôme Barella de multiples viols n’a jamais été traitée comme prioritaire. Malgré la gravité des faits dénoncés et plusieurs signalements antérieurs, aucune audition du suspect ni mesure coercitive n’avaient été engagées avant le drame.

Le ministre de la Justice a reconnu des « défaillances très importantes » et des « fautes professionnelles » qui ne seraient pas liées à un manque de moyens mais à des erreurs humaines. Gérald Darmanin a indiqué vouloir engager « des sanctions à la hauteur des défaillances graves constatées » à l’encontre du magistrat concerné. Dans l’attente des conclusions de la procédure disciplinaire, ce dernier ne pourra plus traiter de dossiers impliquant des mineurs ni conduire d’enquêtes.

Cette affaire a également conduit le ministère de l’Intérieur à ouvrir une enquête de commandement sur le travail des gendarmes impliqués dans le traitement de la plainte. Gérald Darmanin assure désormais vouloir revoir les procédures de traitement des violences sexuelles sur mineurs et affirme qu’il y aura « un avant et un après Lyhanna » dans le fonctionnement de la justice et des services enquêteurs.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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