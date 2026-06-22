Carmelo Abela, un homme de consensus à la tête du Parlement maltais

Une nouvelle page s’ouvre pour la vie politique maltaise. À l’issue de la séance inaugurale de la 15e législature, Carmelo Abela a été élu à l’unanimité président de la Chambre des représentants. Une désignation saluée par l’ensemble des forces politiques, qui témoigne de la volonté d’apaiser le climat parlementaire après une campagne électorale intense.

Proposé par le Premier ministre Robert Abela et soutenu par l’opposition, l’ancien ministre succède à Anġlu Farrugia, qui occupait cette fonction depuis plusieurs mandats. Fait notable, le député travailliste a choisi de démissionner de son siège parlementaire pour se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités, bien que la Constitution maltaise ne l’y oblige pas. À la différence de la France, où le président de l’Assemblée nationale reste un député élu, le système maltais autorise la désignation d’un président de la Chambre extérieur à l’hémicycle ou ayant renoncé à son mandat. Cette pratique vise à renforcer l’impartialité de la fonction.

Une figure expérimentée de la vie publique

Figure incontournable de la vie politique maltaise, Carmelo Abela a occupé plusieurs portefeuilles ministériels au cours de sa carrière, notamment dans les domaines des affaires étrangères, de l’intérieur et de l’emploi. Reconnu pour son sens du dialogue et sa connaissance approfondie des institutions, il s’est fixé pour objectif de redonner ses lettres de noblesse au débat parlementaire.

Lors de son discours d’investiture, le nouveau président de la Chambre a insisté sur la nécessité de préserver la dignité de l’institution et de placer le respect au cœur des échanges politiques. « Le rôle du président doit rester au-dessus des controverses quotidiennes », a-t-il affirmé, appelant les députés à privilégier la responsabilité, la vérité et le respect des règles démocratiques.

Le choix du consensus

L’élection simultanée de Bernard Grech, ancien chef du Parti nationaliste, au poste de vice-président de la Chambre, renforce cette volonté de coopération entre majorité et opposition.

Dans un contexte marqué par une forte polarisation politique dans de nombreux pays européens, Malte envoie ainsi un signal fort en choisissant deux personnalités consensuelles pour diriger son Parlement. Les nouveaux responsables de l’assemblée auront désormais la tâche de restaurer un climat de respect mutuel et d’élever le niveau des débats au sein de l’hémicycle.