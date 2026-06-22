Hautes-Alpes : un professeur jugé pour viols sur dix collégiennes

Un ancien enseignant de 40 ans comparaît depuis lundi devant la cour criminelle de Gap pour des faits de viols et agressions sexuelles sur dix élèves mineures.

Un ancien professeur de français de 40 ans comparaît depuis ce lundi devant la cour criminelle des Hautes-Alpes à Gap. Il est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur dix collégiennes âgées de 12 à 15 ans lorsqu’il exerçait dans un établissement de la région de Briançon. L’homme, au casier judiciaire vierge, encourt jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle. Selon l’enquête, les faits se sont déroulés pendant plusieurs années et auraient été précédés d’alertes restées sans suite dans un premier temps.

Un système d’emprise organisé

L’enseignant aurait instauré avec ses victimes des relations marquées par une emprise psychologique et des violences physiques. Les enquêteurs évoquent des gifles et un « contrat » inspiré du roman érotique « 50 Nuances de Grey » que l’accusé aurait fait signer à certaines élèves. Ce document aurait formalisé une relation de domination sexuelle avec des jeunes filles particulièrement vulnérables. Le mode opératoire révèle un ciblage méthodique de mineures en situation de fragilité au sein même de l’établissement scolaire où il était censé les instruire.

Des alertes initiales ignorées

Le procès s’annonce comme un examen approfondi des mécanismes d’emprise utilisés par l’accusé pour maintenir ses victimes sous silence. Les parties civiles devraient notamment interroger les dysfonctionnements qui ont permis la poursuite des abus malgré les signalements initiaux. La cour devra établir la nature exacte des faits reprochés sur une période étalée et déterminer la responsabilité pénale d’un homme qui bénéficiait de la confiance institutionnelle liée à sa fonction d’enseignant.