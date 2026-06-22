Ronaldo encense Messi: «À 38 ans, j’avais déjà arrêté depuis 4 ans et je pesais 120 kg»

L’ex-star brésilienne Ronaldo a fait un compliment inattendu envers Messi, rival argentin. L’ancien attaquant a reconnu l’importance de la statistique atteinte par l’Argentin, devenu meilleur buteur de l’histoire du tournoi avec 16 buts, à égalité avec l’Allemand Miroslav Klose. Il a ainsi déclaré : « Pour les dieux du foot, c’est une stat qui atteste qu’il a surpassé tous les autres ».

Messi désigné comme le meilleur buteur légitime

Ronaldo a également insisté sur le mérite de Messi. Selon lui, si un joueur doit porter le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, l’Argentin est le candidat le plus évident. « Si quelqu’un mérite le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, c’est bien Messi », a-t-il ajouté.

Mais ce qui frappe surtout Ronaldo, c’est l’âge auquel Messi continue d’écrire l’histoire. À 38 ans, l’Argentin reste performant, décisif et capable de battre des records au plus haut niveau international. Ronaldo a souligné ce contraste avec sa propre trajectoire : « Il a 38 ans, mon Dieu ! À 38 ans, j’avais déjà arrêté depuis quatre ans et je pesais 120 kilos », a-t-il lancé. Un compliment hautement symbolique, quand on connaît la terrible rivalité entre le Brésil et l’Argentine…

Ronaldo, les blessures et le surpoids

Pour rappel, Ronaldo Nazário a officiellement mis fin à sa carrière en février 2011, sous le maillot des Corinthians, à seulement 34 ans. Usé par les blessures, notamment aux genoux, l’ancien attaquant brésilien n’était plus capable d’enchaîner au plus haut niveau comme à ses grandes années au Barça, à l’Inter, au Real Madrid ou avec la Seleção. Sa fin de carrière a aussi été marquée par des problèmes de poids très commentés, parfois avec une dureté excessive. Ronaldo avait expliqué souffrir d’hypothyroïdie, un trouble hormonal pouvant favoriser la prise de poids et ralentir le métabolisme. Il avait aussi affirmé que certains traitements n’étaient pas compatibles avec les règles antidopage de l’époque, ce qui compliquait sa situation. Quand il plaisante aujourd’hui en disant qu’à 38 ans il avait déjà arrêté depuis quatre ans et pesait 120 kilos, il rappelle surtout le contraste brutal entre sa propre fin de parcours, freinée par le corps, et la longévité exceptionnelle de Messi, encore décisif au plus haut niveau au même âge.