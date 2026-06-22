Bac 2026 : grand oral et épreuve de français débutent ce lundi sous la chaleur

Les lycéens de terminale et de première entament ce lundi 22 juin leurs épreuves orales du baccalauréat, avec une session marquée par des températures élevées.

Les épreuves orales du baccalauréat 2026 démarrent ce lundi 22 juin pour les élèves de terminale et de première. Le grand oral, dernière étape du parcours pour les candidats en classe terminale avant les résultats prévus le 7 juillet, se déroule en pleine période de canicule. Les lycéens de première passent quant à eux leur oral de français, épreuve anticipée qui s’inscrit dans le calendrier national fixé du 22 juin au 1er juillet. Les épreuves écrites viennent de s’achever, dont celle de français qui s’est tenue le 11 juin et a révélé des sujets portant notamment sur Leconte de Lisle et Manon Lescaut.

Nouvelles exigences orthographiques en vigueur

Cette session 2026 s’accompagne d’un durcissement des exigences en matière d’orthographe, une mesure qui s’applique désormais à l’ensemble des épreuves écrites du baccalauréat. Les candidats ont dû composer avec cette nouvelle donne lors des épreuves de juin, avant d’affronter la phase orale qui représente un coefficient important dans la note finale. Le grand oral, épreuve phare de la réforme du bac, impose aux terminales de présenter et défendre un projet personnel devant un jury pendant vingt minutes.

Les conditions climatiques ajoutent une difficulté supplémentaire pour les centaines de milliers de lycéens convoqués dans les établissements scolaires ces prochains jours. Les oraux se déroulent généralement dans des salles de classe qui ne bénéficient pas toutes de climatisation. Les équipes pédagogiques doivent adapter l’organisation des sessions pour garantir le bon déroulement des épreuves malgré les fortes chaleurs. Les résultats du baccalauréat seront publiés le 7 juillet, marquant la fin officielle de cette édition 2026.