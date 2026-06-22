RTL remanie sa matinée : Julien Courbet prend la case de Faustine Bollaert, Alex Vizorek gagne 30 minutes

La grille de RTL va bouger à la rentrée. Selon Le Parisien, Julien Courbet récupère la demi-heure occupée cette saison par Faustine Bollaert et prendra l’antenne dès 9h30. Alex Vizorek, lui, gagne du terrain avec Quitte ou double, appelé à s’allonger en fin de matinée.

Courbet repasse à 9h30

Julien Courbet va retrouver une case qu’il connaît bien. À la rentrée, Ça peut vous arriver commencera à 9h30 au lieu de 10 heures. L’émission conservera sa durée de deux heures et s’achèvera donc à 11h30, contre midi cette saison. Le programme reste l’un des piliers de RTL. Autour de Julien Courbet, l’équipe continuera de traiter les litiges du quotidien : arnaques, fraudes, conflits de voisinage, problèmes de consommation ou dossiers administratifs bloqués.

Faustine Bollaert sort de la grille quotidienne

Ce changement se fait au détriment de Faustine Bollaert. Après une saison à la tête d’Un jour, une vie, diffusée de 9h30 à 10 heures, l’animatrice abandonne cette demi-heure quotidienne en semaine. Sa tranche réunissait en moyenne 860 000 auditeurs entre janvier et mars. Faustine Bollaert ne disparaît pas pour autant de RTL. Elle devrait rester à l’antenne le week-end, après avoir porté cette saison un rendez-vous de témoignages dans la continuité de son image d’animatrice de récits personnels.

Alex Vizorek gagne une demi-heure

Le deuxième mouvement concerne Alex Vizorek. L’humoriste belge, qui anime depuis la rentrée Quitte ou double, va récupérer la demi-heure libérée entre 11h30 et midi. Son jeu, actuellement proposé de 12h à 12h30, doit donc s’étendre sur une heure. L’émission rassemble près de 700 000 auditeurs. Des pilotes sont en cours pour préparer cette version rallongée.

Quitte ou double prend plus de place

Relancé sur RTL avec Alex Vizorek, Quitte ou double repose sur un principe : des candidats répondent à des questions de culture générale et choisissent, à chaque étape, de repartir avec leurs gains ou de tenter de les doubler. Sept bonnes réponses permettent de remporter 5 000 euros. Le jeu fait partie de l’histoire de la station. Il avait été animé dans les années 1950 par Zappy Max sur Radio-Luxembourg, avant de revenir plus tard sur RTL, notamment au début des années 2000.