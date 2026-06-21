Michel Platini : Canal+ dévoile une série documentaire sur le triple Ballon d’or

Canal+ va diffuser une série documentaire exclusive consacrée à Michel Platini, l’une des figures de l’histoire du football français et européen. Le programme reviendra sur l’ensemble du parcours de l’ancien numéro 10, depuis sa carrière de joueur jusqu’aux grandes étapes de sa vie publique. La série comptera six épisodes de 30 minutes. Elle sera diffusée en prime time sur Canal+, les 23 et 30 août prochains.

Platini racontera son histoire

Au cœur du documentaire, Michel Platini reviendra lui-même sur sa trajectoire. Triple Ballon d’or, ancien meneur de jeu de l’équipe de France, de la Juventus et de Saint-Étienne, il évoquera les moments marquants de sa carrière et de sa vie. Le documentaire doit retracer les grandes périodes qui ont façonné son image : ses années de joueur, son rôle central chez les Bleus, son passage au sommet du football européen, mais aussi les épisodes plus personnels et institutionnels de son parcours.

Des témoins de premier plan

Plusieurs grandes figures du football interviendront dans la série. Parmi les témoins annoncés figurent Didier Deschamps, Karl-Heinz Rummenigge, Zico, Dino Zoff, Marco Tardelli, Zbigniew Boniek, Dragan Stojkovic, Alain Giresse, Luis Fernandez, Patrick Battiston et Maxime Bossis. Leur présence donnera au documentaire une dimension internationale, à l’image de la carrière de Platini, joueur majeur en France comme en Italie, et personnalité centrale du football européen pendant plusieurs décennies.

Une diffusion en deux soirées

Canal+ proposera cette série en deux rendez-vous, les 23 et 30 août, avec des épisodes programmés en soirée. Le format de six épisodes de trente minutes permettra de développer le récit en plusieurs volets, sans se limiter à une simple rétrospective sportive.

Un documentaire consacré à une figure du football français

Michel Platini reste l’un des noms les plus importants de l’histoire du football français. Meneur de jeu emblématique, capitaine des Bleus, vainqueur de l’Euro 1984 avec l’équipe de France et triple Ballon d’or, il a marqué une génération entière par son talent, son influence et son palmarès. Avec cette série documentaire, Canal+ met en avant un récit centré sur sa vie entière, avec la participation de nombreux acteurs ayant croisé sa route sur les terrains, dans les vestiaires ou au plus haut niveau du football international.