Fort Boyard : Cyril Féraud prend le contrôle du jeu le 4 juillet

Cyril Féraud prendra les commandes de Fort Boyard à partir du samedi 4 juillet en prime time sur France 2. L’animateur devient le nouveau visage du jeu d’aventure emblématique de la télévision française, qui revient pour une nouvelle saison estivale.

Cyril Féraud succède à Olivier Minne

Ce changement marque un tournant pour l’émission. Cyril Féraud succède à Olivier Minne, qui a incarné Fort Boyard pendant plus de deux décennies. La saison 2026 ouvre donc un nouveau chapitre pour le programme, tout en conservant son principe historique : des équipes confrontées aux épreuves du Fort pour récolter des clés, accéder au trésor et défendre une association.

Le jeu veut se renouveler sans perdre son identité

L’arrivée de Cyril Féraud s’accompagne d’une volonté affichée de moderniser l’émission. La nouvelle saison doit intégrer des nouveautés dans le déroulement du jeu, avec un règlement appelé à évoluer et de nouveaux éléments destinés à relancer la mécanique du programme. Les personnages emblématiques du Fort restent toutefois au cœur de l’univers de l’émission.

Des anonymes vont rejoindre les célébrités

Parmi les changements annoncés, des téléspectateurs intégreront les équipes de célébrités. Chaque émission doit permettre à un anonyme de participer à l’aventure aux côtés des personnalités invitées. Ce retour du public dans le jeu vise à renforcer le lien entre Fort Boyard et ses fidèles téléspectateurs.

Un rendez-vous fort de l’été télé

Créé en 1990, Fort Boyard reste l’un des grands rendez-vous estivaux de France 2. Avec Cyril Féraud à la présentation, l’émission engage l’une de ses transitions les plus importantes depuis plusieurs années. Le lancement du 4 juillet sera donc particulièrement attendu : il devra installer un nouvel animateur, présenter les nouveautés et maintenir l’ADN d’un programme devenu culte.