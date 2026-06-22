— Emmanuel Petit: «Stéphane Guivarc’h a coupé les ponts avec les champions du monde 98, on ne sait pas pourquoi.»

Parmi les champions du monde 1998, Stéphane Guivarc’h s’est éloigné du groupe. L’ancien attaquant de l’équipe de France ne donne plus aucune nouvelle à certains de ses anciens partenaires. Sur RMC, Emmanuel Petit a évoqué cette absence, sans masquer son incompréhension : « Il a coupé les ponts et on ne sait pas les raisons. »

L’ancien milieu des Bleus ajoute : « Cela fait trop longtemps qu’on n’a plus de ses nouvelles. Je ne connais pas vraiment ses raisons, J’ai entendu plein de rumeurs, mais c’est dommage qu’il ait voulu couper les ponts… »

Un éloignement qui dure

Stéphane Guivarc’h, membre du groupe sacré champion du monde en 1998, a choisi une vie loin de la lumière après sa carrière professionnelle. L’ancien attaquant était devenu vendeur de piscines il y a 20 ans. Ces dernières années, il a aussi occupé la fonction de président d’un club de R1. Mais son absence auprès du groupe France 98 interpelle encore ses anciens coéquipiers.

Emmanuel Petit veut le revoir

Emmanuel Petit insiste sur le lien très particulier qui unit cette génération. Pour lui, ce silence ne concerne pas seulement quelques anciens joueurs, mais tout un groupe marqué à vie par le titre mondial remporté ensemble. Il confie : « C’est quelque chose qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas vraiment mais qui nous lie jusqu’à la fin de notre vie. » Il conclut : « J’aimerais bien le revoir, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que son nom revient souvent, quand on se retrouve. Quelque part, il nous manque. »