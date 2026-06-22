France-Irak : une victoire ce soir et les Bleus sont qualifiés

La France peut valider dès ce lundi soir son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. Les Bleus affrontent l’Irak à Philadelphie, à 23h heure française, pour leur deuxième match du groupe I. Le match se joue au Lincoln Financial Field et sera diffusé sur M6 et beIN Sports 1.

Gagner, passer

Une victoire placerait la France à six points après deux journées. Dans le nouveau format du Mondial à 48 équipes, les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale. Avec six points, les Bleus seraient donc à l’abri, même avant leur dernier match contre la Norvège. Ce seuil suffit déjà au vu de l’état des autres groupes : dans plusieurs poules déjà avancées, les équipes classées troisièmes ne peuvent plus atteindre six points. La France n’a donc pas besoin d’attendre le résultat de Norvège-Sénégal pour savoir ce qu’elle doit faire : battre l’Irak et verrouiller la qualification.

Les Bleus sur une bonne lancée

L’équipe de Didier Deschamps a réussi son entrée dans le tournoi avec une victoire 3-1 contre le Sénégal. Kylian Mbappé a inscrit un doublé, Bradley Barcola a marqué après son entrée, et Ibrahim Mbaye a réduit l’écart dans le temps additionnel pour les Sénégalais. Ce succès a aussi marqué un record : Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 58 buts, dépassant Olivier Giroud. Il compte désormais 14 buts en Coupe du monde.

Le groupe I avant France-Irak

Après la première journée, la Norvège mène le groupe I avec trois points et une différence de buts de +3. La France est deuxième avec trois points et +2. Le Sénégal est troisième avec zéro point et -2. L’Irak ferme la marche avec zéro point et -3 après sa défaite 4-1 contre la Norvège. La dernière journée opposera la Norvège à la France et le Sénégal à l’Irak, le vendredi 26 juin à 21h. Mais les Bleus peuvent éviter tout calcul en gagnant dès ce soir.

Un onze légèrement retouché

Didier Deschamps devrait procéder à trois changements par rapport à l’équipe alignée contre le Sénégal. Lucas Digne est attendu à gauche de la défense, Manu Koné au milieu et Bradley Barcola dans le couloir offensif gauche. Le onze probable : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.

L’Irak dos au mur

De son côté, l’Irak n’a plus de marge après sa lourde défaite contre la Norvège. Un nouveau revers le laisserait à zéro point après deux journées et compromettrait très fortement ses chances de qualification. La sélection irakienne, dirigée par Graham Arnold, dispute un match inédit face à la France : les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées.