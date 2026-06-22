Rodez : enquête ouverte après des chants racistes filmés en discothèque

Le parquet de Rodez a ouvert une enquête pour provocation à la haine après la diffusion d’une vidéo montrant des jeunes scandant des slogans racistes dans une boîte de nuit aveyronnaise.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 6 juin provoque l’indignation. On y voit un groupe de jeunes scander « Marine au pouvoir, les Arabes à l’abattoir » dans une discothèque de Rodez, en Aveyron. Les images, visionnées par plusieurs milliers de personnes et largement repartagées, ont conduit le procureur de la République à ouvrir une enquête pour provocation à la haine ou à la violence ce samedi 20 juin.

Une enquête pénale en cours

Les propos tenus dans cet établissement de nuit ruthénois constituent une infraction pénale caractérisée. L’enquête devra identifier les auteurs de ces chants et déterminer les circonstances précises dans lesquelles ils ont été proférés. La vidéo, devenue virale en quelques jours, a suscité de nombreuses réactions d’indignation sur les plateformes numériques.

Des sanctions encourues

Ce type d’affaire illustre la persistance de comportements racistes dans certains lieux festifs français. Les investigations permettront d’établir les responsabilités individuelles et de vérifier si l’établissement a pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces débordements. Les personnes reconnues coupables de provocation à la haine raciale encourent jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.