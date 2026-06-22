Zelensky veut garder la main : l’Ukraine choisira les représentants européens dans d’éventuelles négociations avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que l’Ukraine déciderait elle-même des représentants européens qui participeraient à d’éventuelles négociations de paix avec la Russie. Cette déclaration intervient alors que Kiev tente de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin à plus de quatre années de guerre.

Dans une interview accordée aux médias ukrainiens et relayée sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a expliqué que la question du rôle de l’Europe dans un futur dialogue avec Moscou avait été longuement abordée lors du récent sommet du Conseil européen à Bruxelles.

Selon le président ukrainien, les dirigeants européens doivent encore déterminer le format de leur participation et soumettre différentes propositions. Toutefois, il a insisté sur le fait que la décision finale concernant les représentants européens reviendrait à Kiev. « L’Europe examinera le format et proposera plusieurs options, mais c’est l’Ukraine qui décidera qui représentera l’Europe dans les négociations. C’est juste », a-t-il déclaré.

L’Ukraine cherche à associer davantage les pays européens aux discussions sur un éventuel règlement du conflit. Cette démarche intervient alors que les négociations soutenues par les États-Unis sont actuellement au point mort, notamment en raison des crises internationales concurrentes et du refus de Kiev d’accepter les revendications territoriales de Moscou.

Zelensky a également indiqué que les discussions avec les partenaires occidentaux portaient sur le renforcement de la défense aérienne ukrainienne. Selon lui, les États-Unis ont répondu favorablement à une demande ukrainienne concernant des licences liées à la production d’équipements de défense.

Le président ukrainien a par ailleurs affirmé que le président américain Donald Trump envisageait de demander à des entreprises américaines du secteur de l’armement de produire sous licence des missiles de défense aérienne en Ukraine et dans plusieurs pays européens.

Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, Kiev tente de maintenir la pression diplomatique tout en consolidant son soutien militaire occidental. Pour l’Ukraine, toute future négociation avec la Russie devra s’effectuer selon des conditions garantissant sa souveraineté et son rôle central dans les décisions qui concernent son avenir.