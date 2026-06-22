— Messi inscrit un doublé contre l’Autriche, devient le meilleur buteur de l’histoire du Mondial et qualifie l’Argentine pour les 16es

L’Argentine a battu l’Autriche 2-0, ce lundi soir, lors de la deuxième journée du groupe J de la Coupe du monde. Lionel Messi a marqué les deux buts de la rencontre, à la 38e minute puis à la 90e+5, permettant à l’Albiceleste de valider sa qualification pour les seizièmes de finale. Avec ce doublé, Messi atteint désormais 18 buts en Coupe du monde. L’Argentin dépasse Miroslav Klose, ancien détenteur du record avec 16 buts, et devient seul meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Messi dépasse Klose avec son premier but, puis creuse l’écart dans le temps additionnel

Lionel Messi a ouvert le score à la 38e minute. Ce premier but a placé l’Argentine en tête avant la mi-temps et a surtout permis au capitaine argentin de dépasser le total historique de Miroslav Klose. Alors que l’Autriche cherchait à revenir dans les dernières minutes, Messi a définitivement mis l’Argentine à l’abri. À la 90e+5, il a inscrit son deuxième but du match, portant le score à 2-0 et son total personnel à 18 buts dans l’histoire de la Coupe du monde.

L’Argentine maîtrise son match et assure sa qualification

L’Argentine a contrôlé la rencontre sans se mettre en danger au tableau d’affichage. En menant dès la première période, l’équipe de Lionel Scaloni a obligé l’Autriche à courir après le score. Le deuxième but de Messi dans le temps additionnel a confirmé la supériorité argentine et fermé définitivement le match. Ce succès permet à l’Argentine de se qualifier pour les seizièmes de finale avant même la fin de la phase de groupes. L’Albiceleste poursuit donc son parcours dans le Mondial 2026 avec une victoire importante, construite autour de son capitaine et conclue par un record historique.

Un nouveau record mondial pour Messi

Ce doublé contre l’Autriche ajoute une nouvelle page à la carrière de Lionel Messi. Déjà champion du monde avec l’Argentine, il devient désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Son premier but du soir lui a permis de dépasser Miroslav Klose. Son second lui permet de porter le record à 18 réalisations. Messi n’est plus seulement devant l’ancien attaquant allemand : il s’installe seul au sommet du classement historique des buteurs du Mondial. Pour l’Argentine, la soirée est doublement réussie : une victoire, une qualification et un record pour son capitaine.