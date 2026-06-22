Face aux restrictions américaines, les géants européens accélèrent leur indépendance dans l’intelligence artificielle

Les récentes restrictions imposées par les États-Unis sur certains services d’intelligence artificielle poussent de plus en plus d’entreprises européennes à diversifier leurs fournisseurs et à renforcer leurs solutions technologiques locales. Cette évolution met en lumière la dépendance de nombreux groupes européens à des technologies développées et contrôlées à l’étranger.

Le débat a pris de l’ampleur après la décision du gouvernement américain d’ordonner à Anthropic, l’entreprise à l’origine du chatbot Claude, de suspendre l’accès à certains de ses modèles d’IA avancés pour des utilisateurs étrangers, invoquant des motifs de sécurité nationale. Cette mesure a ravivé les inquiétudes concernant la fiabilité à long terme des services d’intelligence artificielle hébergés et contrôlés à distance.

Pour de nombreuses entreprises, cette situation révèle une vulnérabilité majeure. Lorsqu’un fournisseur peut limiter ou interrompre l’accès à ses modèles, les organisations qui dépendent fortement de ces outils risquent de voir certaines de leurs activités perturbées du jour au lendemain. Contrairement aux logiciels installés sur leurs propres infrastructures, ces services ne peuvent généralement pas être exploités de manière autonome.

Lors du salon VivaTech à Paris, des responsables de Siemens, Renault Group, Orange et ChapsVision ont expliqué qu’ils utilisaient déjà une combinaison de modèles d’intelligence artificielle américains, chinois et européens afin de réduire leur dépendance à un fournisseur unique.

Cette stratégie de diversification vise à garantir la continuité des services en cas de restriction soudaine. Selon ChapsVision, disposer de solutions de secours est devenu indispensable pour éviter qu’une décision prise à l’étranger ne bloque des applications critiques utilisées par les entreprises ou les administrations.

Au-delà des questions géopolitiques, la hausse du coût d’utilisation des modèles d’IA incite également les entreprises à revoir leur stratégie. Les dépenses liées aux requêtes et au traitement des données augmentent rapidement, poussant de nombreux groupes à rechercher des alternatives plus flexibles et plus économiques.

Cette tendance pourrait accélérer le développement d’un écosystème européen de l’intelligence artificielle. Face aux incertitudes géopolitiques et aux enjeux de souveraineté numérique, les entreprises du continent cherchent désormais à répartir les risques tout en renforçant leur capacité à contrôler les technologies essentielles à leur activité.