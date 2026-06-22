Des alliés de Trump montent au créneau en Israël pour défendre l’accord avec l’Iran

Les proches du président américain Donald Trump ont multiplié les interventions publiques en Israël afin de rassurer une opinion inquiète après la conclusion d’un accord intérimaire entre Washington et Téhéran. Cette mobilisation intervient alors que des tensions sont apparues entre la Maison Blanche et le gouvernement israélien au sujet de la stratégie à adopter face à l’Iran.

Selon Reuters, plusieurs responsables et personnalités conservatrices américaines ont cherché à convaincre les Israéliens que l’alliance entre les États-Unis et Israël restait solide malgré les divergences récentes. Les interrogations se sont accentuées après des désaccords publics entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant la manière de mettre fin à la guerre en cours depuis quatre mois.

À Jérusalem, de nombreux responsables israéliens redoutent que le mémorandum conclu entre Washington et Téhéran ne renforce l’influence de l’Iran, considéré par Israël comme sa principale menace régionale. Certains craignent également que cet accord limite la capacité d’Israël à répondre aux actions du mouvement libanais Hezbollah, soutenu par la République islamique.

Ces préoccupations s’ajoutent à un sentiment croissant d’incertitude concernant l’avenir des relations américano-israéliennes. Des sondages récents montrent une dégradation de l’image d’Israël auprès d’une partie de l’opinion publique américaine, y compris au sein de certains électeurs républicains.

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a reconnu l’existence d’un niveau d’inquiétude particulièrement élevé au sujet de cette relation stratégique. Il a toutefois insisté sur le fait que les liens entre les deux pays demeuraient « indéfectibles », cherchant ainsi à apaiser les craintes exprimées lors d’une conférence sur la politique étrangère organisée à Jérusalem.

Parmi les intervenants figurait également le commentateur conservateur Mark Levin. Bien qu’il se soit montré critique envers l’accord conclu avec l’Iran, il a continué à soutenir Donald Trump, saluant ce qu’il considère comme son engagement en faveur de la liberté religieuse et de la défense des valeurs judéo-chrétiennes.

Cette séquence illustre les défis auxquels est confrontée l’alliance entre Washington et Israël. Si les deux pays restent des partenaires stratégiques majeurs, les débats autour de l’Iran et l’évolution de l’opinion publique américaine alimentent désormais des interrogations sur l’orientation future de cette relation historique.