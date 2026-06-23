Mondial - Après les pauses fraîcheur de la honte, la FIFA veut une finale avec une mi-temps de 30 minutes

La finale de la Coupe du monde pourrait connaître une coupure inédite. La FIFA prépare un show de 30 minutes à la mi-temps, au lieu des 15 minutes habituelles, avec Madonna, Shakira et BTS annoncés. Le but : faire de la finale un événement à l’américaine, proche du Super Bowl. Le show sera supervisé par Chris Martin, le chanteur de Coldplay.

Après le scandale des pauses fraîcheur, une mi-temps ultra-longue

La Coupe du monde est déjà critiquée pour ses pauses fraîcheur, qui ne sont qu’un grossier prétexte pour augmenter le nombre de spots publicitaire. Les amateurs de football vont donc devoir également subir une mi-temps très longue lors de la finale.

Une mi-temps de football dure normalement 15 minutes maximum. C’est le cadre fixé par les Lois du jeu. La durée peut être modifiée, mais seulement dans les conditions prévues par le règlement de la compétition et avec l’accord de l’arbitre. Le spectacle prévu par la FIFA doit durer environ 12 à 15 minutes. Mais il faut aussi installer la scène, faire entrer les artistes, assurer la performance, retirer le matériel et rendre le terrain disponible pour la reprise. C’est pour cela que la coupure réelle pourrait se rapprocher de 25 à 30 minutes.

La FIFA veut s’inspirer du Super Bowl

Le spectacle annoncé reprend clairement le format du Super Bowl : un grand show placé entre les deux périodes. Problème : si le football américain est construit avec de nombreuses coupures, le football ne fonctionne pas du tout sur ce rythme. L’addition des pauses fraîcheur et d’une mi-temps ultra-longue va donc totalement casser le rythme.

Certains diffuseurs ne veulent pas le diffuser

Au Royaume-Uni, la BBC et ITV ne prévoient pas de diffuser le spectacle sur leur antenne principale. Les deux chaînes veulent garder la mi-temps pour l’analyse du match. Leur décision montre que le format ne fait pas consensus chez les diffuseurs.

En revanche, d’autres chaînes devraient en profiter pour diffuser plus de publicité. Les téléspectateurs, pris en otage par le football-business, n’auront qu’à prendre leur mal en patience…