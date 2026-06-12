Mondial : les pauses fraîcheur, grossier prétexte pour diffuser de la pub, énervent déjà les téléspectateurs

La Coupe du monde commence à peine et l’une de ses nouveautés fait déjà polémique. Lors du match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, une pause fraîcheur a duré plus longtemps que prévu pour une raison embarrassante : la page de publicité diffusée aux États-Unis n’était pas terminée. Les joueurs sud-africains ont dû attendre avant de reprendre le jeu. Pas à cause d’un problème médical. Pas à cause d’un incident sur le terrain. Mais parce que Fox, diffuseur américain de la rencontre, n’avait pas fini sa coupure publicitaire.

Une mesure sanitaire déjà décrédibilisée

Officiellement, ces pauses fraîcheur sont là pour protéger les joueurs. Elles doivent permettre aux équipes de s’hydrater, de récupérer brièvement et d’éviter les risques liés à la chaleur. Mais dès le premier match, le dispositif donne une tout autre impression. Quand une interruption censée préserver la santé des joueurs s’allonge pour laisser passer de la publicité, l’argument sanitaire perd toute crédibilité.

Le football plié au rythme de la télévision

Problème : le football supporte mal les coupures. Une mi-temps dure 45 minutes, sans interruption publicitaire naturelle. Pour les diffuseurs, surtout américains, c’est un format difficile à rentabiliser. Les pauses fraîcheur changent cela. Elles donnent aux chaînes un espace exploitable pour vendre de la publicité. Et quand la reprise du jeu dépend de la fin d’un écran pub, la frontière entre nécessité sportive et intérêt commercial disparaît.

Les joueurs attendent, les téléspectateurs décrochent

Sur le terrain, l’effet est direct : le rythme est cassé. Les joueurs sortent de leur concentration. Une équipe peut perdre son élan. Le match devient haché. Devant l’écran, le résultat est tout aussi mauvais. Le téléspectateur comprend vite que la pause sert surtout à faire tourner le marché publicitaire. La Coupe du monde voulait introduire des pauses fraîcheur. Elle vient surtout d’ouvrir un débat beaucoup plus brûlant : jusqu’où le jeu peut-il être interrompu pour satisfaire la télévision ? Entre ça et des poules qui risquent d’être ennuyeuses en raison du grand nombre d’équipes et des différences de niveau, la Coupe du monde débute sur une note mitigée…