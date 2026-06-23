Plus de 5 000 personnes restent piégées dans des centres d’escroquerie en Birmanie

Plus de 5 300 personnes seraient toujours retenues dans des centres d’escroquerie en ligne situés près de la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, selon une organisation de défense des droits humains. Cette situation perdure malgré les opérations menées ces derniers mois pour démanteler ces réseaux criminels et secourir des milliers de victimes.

Dans une lettre adressée aux autorités thaïlandaises, le Réseau de la société civile pour l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains (CSNHTV) a demandé une intervention rapide afin de venir en aide aux personnes encore bloquées dans plusieurs complexes contrôlés par des groupes armés locaux.

L’organisation estime qu’environ 1 600 ressortissants chinois figurent parmi les victimes, aux côtés de citoyens birmans, thaïlandais, philippins, malaisiens, brésiliens, russes, kenyans, ougandais, rwandais et zimbabwéens. Beaucoup auraient été attirés dans la région par de fausses offres d’emploi avant d’être contraints de participer à des opérations de fraude en ligne.

Les centres d’escroquerie installés dans cette zone frontalière sont devenus l’un des principaux foyers mondiaux de cybercriminalité. Les victimes y seraient forcées de mener des arnaques financières, souvent sous la menace de violences physiques ou psychologiques.

L’an dernier, une opération multinationale soutenue par la Thaïlande avait permis l’extraction de plus de 5 000 personnes depuis plusieurs complexes situés autour de la ville de Myawaddy. Malgré ces efforts, les défenseurs des droits humains affirment que des milliers d’autres personnes demeurent toujours prisonnières.

Les Nations unies ont déjà alerté à plusieurs reprises sur l’ampleur croissante de ces réseaux criminels en Asie du Sud-Est, qui génèrent des milliards de dollars grâce aux escroqueries en ligne et au trafic d’êtres humains.

Les organisations humanitaires appellent désormais à une coopération renforcée entre les pays de la région afin d’identifier les victimes, démanteler les réseaux criminels et empêcher que de nouvelles personnes ne soient attirées dans ces centres de fraude.