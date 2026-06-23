Michele Kang prend le contrôle de l’OL : 87,78% du capital, 71 M€ sur la table

Michele Kang a conclu un accord pour prendre le contrôle de l’Olympique lyonnais via le rachat de la participation détenue par Eagle Bidco dans Eagle Football Group, la société mère de l’OL. L’opération porte sur 87,78% du capital et doit faire basculer le club sous le contrôle d’une entité détenue indirectement à 100% par l’actuelle présidente-directrice générale.

Le prix global de l’opération est fixé à 30 millions de dollars, soit environ 0,1943 dollar par action. Il ne s’agit donc pas seulement d’un changement de gouvernance : c’est une reprise capitalistique de grande ampleur, touchant directement l’actionnaire majoritaire de la structure qui contrôle le club.

71 M€ pour sécuriser l’avenir immédiat

Michele Kang s’est engagée à apporter jusqu’à 71 millions d’euros de nouveaux fonds au Groupe OL sur les deux prochaines saisons. Une première tranche de 31 millions d’euros doit être mise à disposition au moment de la finalisation de l’acquisition. Les 40 millions d’euros restants pourront ensuite être mobilisés selon les besoins du club.

En tenant compte des coûts de transaction, l’enveloppe totale évoquée atteint 75 millions d’euros. Cette injection doit donner de l’air aux finances lyonnaises, dans un contexte où le club doit convaincre sur sa solidité économique et son plan de continuité.

La DNCG doit valider

L’opération n’est pas encore totalement bouclée. Sa réalisation reste conditionnée au maintien de l’OL en Ligue 1 pour la saison 2026-2027 par la DNCG. C’est le verrou principal du dossier. Sans feu vert du gendarme financier du football français, le rachat ne peut pas être considéré comme définitivement acquis.

Les différentes étapes nécessaires à la finalisation de l’opération doivent être accomplies d’ici le 30 juin 2026. L’offre reste également soumise à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.

L’OL vers une sortie d’Eagle Football

Si l’opération aboutit, l’Olympique lyonnais doit quitter le groupe Eagle Football et redevenir OL Groupe, comme auparavant. Le club resterait coté en Bourse. Ce changement marquerait une rupture nette avec l’organisation mise en place autour d’Eagle Football et de l’ancien actionnariat lié à John Textor.

Le montage prévoit aussi la libération de certains engagements du Groupe OL envers d’autres entités affiliées à Eagle Football, ainsi que le rééchelonnement de plusieurs lignes de financement sur une période de 18 mois. L’objectif est de simplifier la structure financière et de redonner de la visibilité au club.

Michele Kang reste présidente, Gerlinger reste directeur général

Michele Kang doit conserver la présidence de l’OL. Michael Gerlinger doit rester directeur général. Ce tandem dirige déjà le club depuis le changement de gouvernance intervenu en 2025, lorsque Kang avait été nommée présidente de l’Olympique lyonnais et directrice générale d’Eagle Football Group, en remplacement de John Textor.

Cette continuité évite une rupture opérationnelle immédiate. Le changement porte surtout sur le contrôle capitalistique : Kang ne serait plus seulement la dirigeante du club, elle deviendrait la figure centrale de son actionnariat majoritaire.

Eagle Bidco, l’actionnaire en difficulté

Le rachat a lieu après la mise sous administration d’Eagle Football Holdings Bidco Limited, actionnaire majoritaire d’Eagle Football Group. Cette procédure, menée sous droit anglais, a été engagée après des défauts liés à ses accords financiers. Eagle Football Group avait précisé que la société exploitant l’OL n’était pas elle-même placée sous administration et que les opérations quotidiennes du groupe n’étaient pas affectées.

La mise sous administration d’Eagle Bidco ouvrait la voie à une vente de sa participation dans Eagle Football Group. Michele Kang faisait partie des créanciers susceptibles de présenter une offre sur ces titres.