— «Il faudrait faire la liste des matchs en bois avec des petits qui ne voient pas le jour» : Daniel Riolo démonte le Mondial

Comme Christophe Dugarry, Daniel Riolo, consultant sur RMC, a vivement critiqué le niveau de certaines rencontres de la Coupe du monde de la Fifa. Le journaliste estime que plusieurs matchs opposant de grandes nations à des sélections plus faibles manquent totalement d’équilibre. Selon lui, ces écarts de niveau produisent des rencontres à sens unique, avec des favoris qui dominent largement des adversaires incapables de rivaliser.

Daniel Riolo a ainsi déclaré : « Il faudrait faire la liste de tous ces matchs en bois avec les grosses équipes qui jouent des petits qui ne voient pas le jour.

On n’a jamais vu des écarts pareils dans une grande compétition. Mais bon voilà… c’est la Coupe du Monde de la Fifa.

Et on n’a pas le droit de le dire sinon on nous dit : “ Qu’est-ce que vous foutez aux États-Unis, vous critiquez.. “

C’est comme si on suivait la Ligue 1 et qu’on n’avait pas le droit de dire qu’il y avait des matchs pourris en Ligue 1.

Avec des raclées comme ça, tu vas l’avoir ta moyenne à trois buts par matches.

Tu vas avoir la course au plus grand buteur de l’histoire qui va être déglinguée en une Coupe du monde.

Parce que Mbappé peut mettre deux buts contre l’Irak, parce qu’il a des matches faciles et qu’ils vont tous avoir des matches faciles. »

Le format de la compétition dans le viseur

À travers cette sortie, Daniel Riolo pointe surtout les conséquences sportives d’un tournoi à 48 pays où les écarts entre certaines équipes deviennent trop importants. Pour lui, ces matchs largement déséquilibrés nuisent à l’intensité attendue dans une grande compétition internationale.

Des statistiques offensives potentiellement faussées

Riolo insiste aussi sur l’impact possible de ces affiches sur les statistiques individuelles. Des attaquants de grandes sélections pourraient profiter de matchs plus abordables pour marquer beaucoup plus facilement. Il cite Kylian Mbappé comme exemple, en expliquant qu’un joueur de ce calibre pourrait faire grimper son total de buts face à des adversaires nettement inférieurs. Et sincèrement, il est difficile de lui donner tort…