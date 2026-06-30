La descente aux enfers continues : les Girondins de Bordeaux exclus de toute compétition nationale

Les Girondins de Bordeaux ont été exclus de toutes les compétitions nationales pour la saison 2026-2027 par la DNCG fédérale, ce mardi. La décision vise l’équipe première et prive, en l’état, le club bordelais d’engagement dans les championnats nationaux la saison prochaine. Le club a annoncé son intention de faire appel dans les délais prévus. La sanction n’est donc pas encore définitivement exécutée, mais elle place Bordeaux dans une situation d’urgence absolue : le dossier devra être renforcé et représenté devant la commission d’appel dans un délai d’environ quinze jours.

9 millions d’euros manquants

Les Girondins n’ont pas présenté les garanties attendues pour financer la saison 2026-2027. Le montant évoqué est de 9 millions d’euros, somme nécessaire pour sécuriser le fonctionnement du club et permettre son engagement dans un championnat national. Le passage devant la DNCG a été tendu. Bordeaux cherchait à boucler son financement, sur fond de discussions autour d’une reprise par Sparta Capital et de points encore non finalisés avec Bordeaux Métropole, notamment autour du dossier du stade.

L’appel doit permettre au club de présenter des éléments financiers actualisés. Concrètement, Bordeaux doit démontrer qu’il dispose des fonds et garanties nécessaires pour repartir en compétition nationale. La commission d’appel doit réexaminer le dossier rapidement, avant la validation des groupes nationaux prévue mi-juillet. Le club joue donc son avenir sportif immédiat sur une période très courte.

En route vers la sixième division ?

Si l’exclusion est confirmée en appel, les Girondins ne pourront pas évoluer en National, National 2 ou National 3. Le scénario sportif le plus probable serait alors une reprise en Régional 1, soit le sixième échelon du football français. Ce serait une nouvelle chute administrative pour un club qui évoluait encore en Ligue 1 en 2021-2022, puis en Ligue 2, avant sa descente financière et sportive vers le football amateur. Bordeaux a évolué ces deux dernières saisons en National 2, quatrième division.

Un club déjà fragilisé depuis 2024

Les Girondins avaient déjà perdu leur statut professionnel en 2024, après leur dépôt de bilan et leur rétrogradation administrative en National 2. Le centre de formation avait été fermé et les contrats professionnels rompus. En 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux avait validé un plan de continuation, permettant au club de poursuivre son activité et de rester en National 2. Ce plan prévoyait notamment une dette ramenée de 94 millions à 26 millions d’euros, remboursable sur dix ans.

Le sportif ne suffit plus

Sur le terrain, Bordeaux a terminé deuxième de son groupe de National 2 lors de la saison 2025-2026, derrière La Roche-sur-Yon. Le club n’a pas obtenu la montée sportive, mais restait engagé dans la préparation de la saison suivante. La décision de la DNCG remet tout en cause : effectif, calendrier, budget, engagements, recrutement et niveau de compétition. Tant que l’appel n’a pas été examiné, Bordeaux reste suspendu à une décision administrative.