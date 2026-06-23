Nantes : un homme mis en examen après avoir reconnu le meurtre de sa mère de 80 ans

Un homme de 42 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire après avoir avoué aux policiers avoir tué sa mère, âgée de 80 ans, à Nantes. Les faits remonteraient à environ deux semaines avant son passage au commissariat.

Vendredi, le quadragénaire s’est présenté de lui-même dans un commissariat nantais pour signaler le décès de sa mère et reconnaître son implication. Selon les premiers éléments de l’enquête, il a indiqué avoir frappé puis étouffé l’octogénaire à la suite d’un différend survenu au domicile de la victime.

Les policiers se sont rendus à l’adresse indiquée par le suspect et y ont découvert le corps sans vie de la mère de famille. D’après les investigations initiales, l’homme avait obstrué les ouvertures de l’appartement après les faits.

Une enquête confiée à la police judiciaire

Le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, a indiqué que les circonstances précises du passage à l’acte restaient encore à éclaircir. À ce stade, peu d’éléments permettent d’expliquer le mobile du crime.

Le magistrat a toutefois précisé que le mis en cause souffrait d’importants problèmes de toxicomanie. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le contexte exact du drame ainsi que l’état psychologique du suspect au moment des faits.

L’enquête a été confiée au Service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ), chargé de poursuivre les investigations et de reconstituer le déroulement des événements ayant conduit à la mort de cette femme de 80 ans.