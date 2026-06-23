Canicule : un sans-abri de 35 ans retrouvé mort à Laval, la chaleur en cause

Un homme de 35 ans, sans domicile fixe, a été retrouvé mort lundi 22 juin à Laval (Mayenne), près de l’office de tourisme situé dans le secteur de la gare. Alors que le département est placé en vigilance rouge canicule par Météo-France, les autorités privilégient la piste d’un décès lié aux températures extrêmes qui frappent actuellement une grande partie du pays.

Selon le parquet de Laval, les circonstances exactes de la mort restent à déterminer. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de la ville afin d’établir les causes précises du décès. « La piste de la canicule est privilégiée », a indiqué la procureure de la République, Anne-Lyse Jarthon.

Une chaleur extrême aux conséquences dramatiques

Lundi, le thermomètre a frôlé les 40°C dans les rues de Laval. Ces conditions météorologiques exceptionnelles mettent particulièrement en danger les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les malades chroniques mais aussi les personnes vivant à la rue, souvent privées d’accès régulier à l’eau, à l’ombre ou à des lieux climatisés.

Ce nouveau drame intervient alors que plusieurs décès potentiellement liés à la canicule ont déjà été signalés en France ces derniers jours. En Gironde, trois personnes âgées sont mortes dimanche dans un contexte de fortes chaleurs. Les autorités sanitaires multiplient les appels à la vigilance alors que l’épisode caniculaire, l’un des plus intenses observés ces dernières années, doit encore se poursuivre dans de nombreux départements.

Les associations d’aide aux sans-abri alertent régulièrement sur les risques que représentent les vagues de chaleur pour les personnes vivant dans l’espace public. Elles réclament un renforcement des dispositifs d’hébergement d’urgence et des maraudes afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.