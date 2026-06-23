TF1 maintient son intérêt pour M6, mais aucun rachat n’est possible avant 2028

Le groupe TF1 reste intéressé par un éventuel rachat de M6. Son PDG, Rodolphe Belmer, l’a confirmé ce mardi en expliquant que cette piste demeure ouverte, même si elle ne peut pas se concrétiser à court terme. Interrogé sur l’intérêt de TF1 pour son concurrent M6, le dirigeant a répondu clairement que « la réponse est oui ». Il a toutefois précisé que le dossier n’était « pas d’actualité » en raison du cadre légal français, qui empêche toute cession de M6 avant mai 2028.

Un verrou légal jusqu’en mai 2028

Pour rappel, M6 ne peut pas être vendue dans les cinq années suivant le renouvellement de son autorisation de fréquence TNT. Cette autorisation ayant été renouvelée en 2023, aucune cession du groupe ne peut intervenir avant mai 2028. Ce calendrier avait déjà été rappelé par le président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Cœuré. Le dossier ne peut donc pas avancer tant que cette échéance n’est pas atteinte.

TF1 plaide pour une consolidation du paysage audiovisuel français

Rodolphe Belmer a défendu l’idée d’un rapprochement entre grands acteurs privés français. Selon lui, la consolidation du secteur est devenue nécessaire dans un environnement marqué par une concurrence accrue et par la transformation profonde du marché des médias. Le dirigeant estime qu’un grand groupe privé français serait mieux armé face aux nouveaux usages, aux plateformes internationales et aux mutations économiques du secteur audiovisuel.

Un dossier déjà bloqué en 2022

Le rapprochement entre TF1 et M6 n’est pas un sujet nouveau. En 2022, le groupe Bertelsmann, maison mère de RTL Group, avait renoncé à vendre sa participation majoritaire dans M6. La vente avait été abandonnée en raison des risques juridiques et des incertitudes liées à l’autorisation des autorités de régulation et de concurrence. À l’époque, plusieurs offres étaient sur la table, mais aucune opération n’avait pu aboutir.

La fusion TF1-M6 avait aussi échoué

Un mois avant l’abandon de la vente de M6, le projet de fusion entre TF1 et M6 avait lui aussi été stoppé. Les deux groupes avaient alors expliqué que l’opération ne présentait plus de logique industrielle. Le principal obstacle venait des concessions demandées par l’Autorité de la concurrence. Parmi les options envisagées figurait notamment la cession de la chaîne TF1 ou de la chaîne M6, une condition jugée incompatible avec l’intérêt industriel du rapprochement.

Le dossier reste ouvert, mais gelé

TF1 ne ferme donc pas la porte à M6. Le groupe confirme son intérêt, mais le calendrier légal bloque toute initiative avant 2028. D’ici là, aucun rachat ne peut être engagé. Le sujet reste stratégique, mais il est désormais suspendu à une échéance précise : mai 2028.