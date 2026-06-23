L’euro numérique franchit une étape décisive au Parlement européen

Le projet d’euro numérique a franchi une étape importante après avoir obtenu le soutien de la commission des affaires économiques du Parlement européen. Cette avancée rapproche l’Union européenne de la création d’un moyen de paiement électronique soutenu par la Banque centrale européenne (BCE), conçu pour réduire la dépendance du continent aux réseaux de paiement étrangers.

L’euro numérique fonctionnerait comme un portefeuille électronique garanti par la BCE. Accessible à l’ensemble des habitants de la zone euro, il permettrait d’effectuer des paiements aussi bien en ligne qu’en magasin. Les services seraient distribués par les banques et les entreprises de technologie financière, tandis que la monnaie resterait émise et garantie par la banque centrale.

Le projet est devenu plus stratégique dans un contexte de tensions croissantes entre l’Union européenne et les États-Unis. Plusieurs responsables européens considèrent qu’une plus grande autonomie dans les paiements est nécessaire face à la domination de réseaux américains comme Visa et Mastercard. Les inquiétudes se sont accentuées avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et la multiplication des différends commerciaux entre Washington et Bruxelles.

Le vote favorable de la commission parlementaire intervient après plusieurs années de discussions parfois difficiles entre la BCE, les institutions européennes et le secteur bancaire. Les banques ont notamment exprimé leurs préoccupations concernant d’éventuelles sorties de dépôts vers les portefeuilles numériques ainsi que les conséquences sur leurs revenus.

Selon les propositions actuellement étudiées, des limites pourraient être imposées au montant d’euros numériques qu’un particulier serait autorisé à détenir. Cette mesure vise à éviter un transfert massif d’argent des comptes bancaires traditionnels vers la nouvelle monnaie numérique.

Les négociations entre le Parlement européen, les gouvernements des États membres et la Commission européenne pourraient débuter dès le mois prochain. De son côté, la BCE prévoit de lancer une phase pilote de douze mois au cours du second semestre de l’année prochaine afin de tester le fonctionnement du système avant une éventuelle mise en circulation à grande échelle.

Si le projet aboutit, l’euro numérique constituerait l’une des plus importantes réformes du système de paiement européen depuis l’introduction de la monnaie unique, avec l’ambition de renforcer la souveraineté financière de l’Union européenne à l’ère numérique.