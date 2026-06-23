Italie : L’ex-général Vannacci lance son parti et défie Giorgia Meloni sur sa droite

Roberto Vannacci, ancien haut gradé de l’armée italienne et député européen, vient de fonder Futuro Nazionale. Une initiative qui inquiète la présidente du Conseil à un an des législatives.

Roberto Vannacci, ancien général des forces opérationnelles terrestres et actuel député européen, vient de franchir un cap politique en fondant son propre parti, baptisé Futuro Nazionale. Cet homme de 56 ans, qui a commandé le 9e régiment d’assaut parachutiste Col Moschin et des contingents italiens en Irak et en Afghanistan, s’impose désormais comme une figure montante de l’extrême droite transalpine. Son parcours militaire prestigieux lui confère une légitimité particulière auprès d’un électorat sensible aux discours d’autorité et de fermeté.

Une menace pour Giorgia Meloni

Cette initiative survient à un moment critique pour Giorgia Meloni, à un an des élections législatives italiennes. La présidente du Conseil voit émerger sur son flanc droit une menace inattendue. Vannacci, élu au Parlement européen lors du scrutin de 2024 et membre du groupe L’Europe des nations souveraines, multiplie les propositions radicales qui séduisent une partie de l’électorat traditionnellement acquis à la coalition gouvernementale. Son discours, ancré dans une rhétorique nationaliste assumée, attire l’attention bien au-delà des frontières italiennes.

La création de Futuro Nazionale bouleverse les équilibres à droite de l’échiquier politique italien. Vannacci ne cache pas ses ambitions et entend peser dans les débats nationaux avec des positions tranchées sur l’immigration, la souveraineté et les valeurs traditionnelles. Pour Meloni, qui doit composer avec les exigences de la gouvernance européenne tout en préservant sa base électorale, l’arrivée de ce concurrent direct complique la donne. Le général reconverti en politique pourrait capter une partie des voix protestataires et nationalistes que Fratelli d’Italia avait réussi à fédérer lors de sa victoire en 2022.