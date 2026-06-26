L’Italie rejoint l’initiative américaine « Pax Silica » sur l’IA malgré les tensions politiques avec Donald Trump

L’Italie va intégrer l’initiative américaine « Pax Silica », un projet visant à renforcer la coopération internationale sur les chaînes d’approvisionnement liées à l’intelligence artificielle, a annoncé un responsable du ministère italien des Affaires étrangères. Cette décision intervient malgré des tensions politiques récentes entre Rome et Washington.

Selon l’ambassadeur italien Armando Varricchio, un protocole d’accord devrait être signé « dès que possible » entre le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani et le secrétaire d’État américain Marco Rubio. L’annonce a été faite dans une interview accordée au quotidien Corriere della Sera.

L’initiative Pax Silica, portée par les États-Unis, vise à sécuriser et structurer les chaînes d’approvisionnement essentielles au développement de l’intelligence artificielle. Elle s’inscrit dans un contexte de forte compétition internationale autour des technologies de pointe et des composants stratégiques.

La participation de l’Italie survient toutefois dans un climat diplomatique délicat. Des divergences sont apparues récemment entre la Première ministre Giorgia Meloni et le président américain Donald Trump, sans que cela ne remette en cause, pour l’instant, la coopération bilatérale sur les questions technologiques.

Malgré ces tensions, Rome semble déterminée à renforcer sa position dans les secteurs clés de l’innovation, en s’alignant sur les initiatives américaines en matière de sécurité technologique et d’intelligence artificielle. Ce choix confirme la volonté de l’Italie de rester un acteur actif dans les grandes alliances technologiques occidentales.

La signature prochaine de l’accord devrait officialiser l’intégration de l’Italie dans ce cadre de coopération, alors que les États-Unis cherchent à consolider un réseau de partenaires fiables face aux défis stratégiques posés par la course mondiale à l’IA.