Face aux divisions et aux tensions avec Washington, les grandes puissances européennes affichent leur unité avant le sommet de l’OTAN

À quelques semaines du sommet de l’OTAN prévu à Ankara, les principaux dirigeants européens ont affiché mercredi leur volonté de renforcer leur coopération en matière de défense et de préserver l’unité du continent. Réunis à Berlin, ils ont cherché à envoyer un message de cohésion après plusieurs mois marqués par des désaccords avec les États-Unis de Donald Trump et des divergences entre alliés européens.

La rencontre a réuni le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, le Premier ministre polonais Donald Tusk et le Premier ministre britannique Keir Starmer. À l’issue de leurs discussions, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement en faveur d’un partenariat de défense plus étroit et d’une coopération renforcée sur les questions de sécurité.

Cette démonstration d’unité intervient dans un contexte international tendu. Les relations transatlantiques ont été mises à l’épreuve par plusieurs différends stratégiques avec l’administration Trump, tandis que les Européens continuent de débattre de leur rôle au sein de l’Alliance atlantique et de la manière de renforcer leurs capacités militaires.

Les dirigeants ont insisté sur la nécessité pour l’Europe de parler d’une seule voix face aux défis sécuritaires actuels. Le sommet de l’OTAN de juillet est attendu comme un rendez-vous crucial pour définir les priorités de l’Alliance et coordonner les réponses aux crises internationales qui continuent de peser sur la sécurité du continent.

La réunion de Berlin a également été marquée par un hommage appuyé au Premier ministre britannique Keir Starmer. Celui-ci a annoncé cette semaine son intention de quitter ses fonctions à la suite d’un mécontentement grandissant au sein de son propre parti, ouvrant une période d’incertitude politique au Royaume-Uni.

Malgré ces changements et les tensions récentes, les dirigeants européens ont cherché à afficher un front uni avant le rendez-vous d’Ankara. Leur message est clair : préserver la cohésion de l’Europe et renforcer sa capacité d’action collective dans un environnement géopolitique de plus en plus instable.