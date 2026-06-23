POLITIQUE

« Le gouvernement propose l’euthanasie, pas la climatisation » : la charge d’Alexandre Allegret-Pilot à l’Assemblée

23 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
« Le gouvernement propose l’euthanasie, pas la climatisation » : la charge d’Alexandre Allegret-Pilot à l’Assemblée
« Le gouvernement propose l’euthanasie, pas la climatisation » : la charge d’Alexandre Allegret-Pilot à l’Assemblée

En pleine vague de chaleur historique, le député UDR du Gard Alexandre Allegret-Pilot a vivement interpellé le gouvernement ce mardi 23 juin lors des Questions au gouvernement. Dénonçant l’absence de climatisation dans la majorité des écoles, des établissements de santé et des EHPAD, l’élu a fustigé ce qu’il considère comme l’impréparation de l’État face aux canicules à répétition.

Dans une intervention remarquée, il a notamment lancé : « Nos aînés n’ont pas la climatisation. Mais le gouvernement leur propose l’euthanasie. Chacun ses priorités ! », en référence au projet de loi sur la fin de vie. Le député a également dénoncé une France qui « régresse » face à des pays comme l’Espagne, le Japon, les États-Unis ou encore la Chine, où la climatisation est largement répandue.

Alexandre Allegret-Pilot a annoncé le dépôt d’une proposition de loi portée par le groupe UDR visant à équiper en climatisation l’ensemble des écoles, des établissements de santé et des EHPAD. En réponse, le ministre chargé des Relations avec le Parlement a ironisé sur le sujet en reprochant à Éric Ciotti, maire de Nice et président de l’UDR, de ne pas avoir agi plus tôt. Une attaque immédiatement rejetée par le député, qui a rappelé le lancement récent d’un plan de 23 millions d’euros destiné à climatiser les écoles primaires niçoises.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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