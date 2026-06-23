« Le gouvernement propose l’euthanasie, pas la climatisation » : la charge d’Alexandre Allegret-Pilot à l’Assemblée

En pleine vague de chaleur historique, le député UDR du Gard Alexandre Allegret-Pilot a vivement interpellé le gouvernement ce mardi 23 juin lors des Questions au gouvernement. Dénonçant l’absence de climatisation dans la majorité des écoles, des établissements de santé et des EHPAD, l’élu a fustigé ce qu’il considère comme l’impréparation de l’État face aux canicules à répétition.
Dans une intervention remarquée, il a notamment lancé : « Nos aînés n’ont pas la climatisation. Mais le gouvernement leur propose l’euthanasie. Chacun ses priorités ! », en référence au projet de loi sur la fin de vie. Le député a également dénoncé une France qui « régresse » face à des pays comme l’Espagne, le Japon, les États-Unis ou encore la Chine, où la climatisation est largement répandue.
Alexandre Allegret-Pilot a annoncé le dépôt d’une proposition de loi portée par le groupe UDR visant à équiper en climatisation l’ensemble des écoles, des établissements de santé et des EHPAD. En réponse, le ministre chargé des Relations avec le Parlement a ironisé sur le sujet en reprochant à Éric Ciotti, maire de Nice et président de l’UDR, de ne pas avoir agi plus tôt. Une attaque immédiatement rejetée par le député, qui a rappelé le lancement récent d’un plan de 23 millions d’euros destiné à climatiser les écoles primaires niçoises.
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