Angèle dévoile le titre de son nouvel album et confirme son grand retour musical

Cinq ans après le succès de Nonante-cinq, Angèle a officiellement annoncé le nom de son prochain album. La chanteuse belge a révélé lundi sur les réseaux sociaux que son troisième disque studio s’intitulera Instinct et paraîtra avant la fin de l’année 2026. Une annonce très attendue par ses fans, qu’elle avait soigneusement préparée à travers plusieurs indices disséminés ces dernières semaines.

La confirmation est arrivée sous la forme d’une courte vidéo publiée sur Instagram, dans laquelle une mystérieuse sphère chromée dévoile progressivement le titre du projet. Quelques jours auparavant, l’artiste avait déjà glissé un indice dans les paroles de son nouveau single Dis-le, sorti dans la nuit du 18 au 19 juin. Ce morceau marque une nouvelle étape dans l’évolution artistique de la chanteuse, avec une orientation électro plus affirmée que sur ses précédents albums.

Un virage électro et une nouvelle aventure chez Sony Music

Avec Dis-le, Angèle poursuit l’exploration de son univers électronique amorcée avec What You Want, son duo remarqué avec Justice dévoilé en février dernier. Pour ce nouveau titre, elle s’est entourée de collaborateurs prestigieux, notamment le mixeur américain Geoff Swan, connu pour son travail avec Billie Eilish et Charli XCX. Le mastering a quant à lui été confié à Randy Merrill, plusieurs fois récompensé aux Grammy Awards. Angèle signe une nouvelle fois les paroles et la composition aux côtés de son fidèle collaborateur Tristan Salvati.

Un nouvel album marquant également un tournant dans sa carrière. Après ses deux premiers projets publiés avec Universal Music France, la chanteuse s’engage dans une nouvelle phase en rejoignant Sony Music, après une première collaboration avec le label Because pour What You Want. Entre esthétique futuriste, influences électro et volonté de renouvellement artistique, Instinct s’annonce comme l’un des albums francophones les plus attendus de l’année 2026.