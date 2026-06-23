Le Sénat américain vote pour mettre fin à l’intervention militaire contre l’Iran

Le Sénat des États-Unis a adopté mardi une résolution visant à mettre fin à l’action militaire américaine contre l’Iran, dans un revers politique notable pour le président Donald Trump.

Le texte a été approuvé par 50 voix contre 48 au sein d’une chambre pourtant contrôlée par les républicains. Ce vote reflète les inquiétudes croissantes de plusieurs élus, y compris dans le camp présidentiel, face à un conflit devenu de plus en plus impopulaire auprès de l’opinion publique américaine.

La résolution avait déjà été adoptée plus tôt par la Chambre des représentants. Elle vise à limiter ou mettre fin à la participation militaire américaine dans la guerre contre l’Iran, qui a débuté le 28 février.

Toutefois, l’impact concret de ce vote reste incertain. L’administration Trump est actuellement engagée dans des négociations avec Téhéran afin de parvenir à un accord de paix durable. Les discussions entre les deux pays ont récemment conduit à une réduction des tensions dans la région et à un assouplissement temporaire de certaines sanctions américaines.

Le vote du Sénat constitue néanmoins un signal politique fort. Il montre qu’une partie du Congrès souhaite reprendre la main sur les questions de guerre et de paix, estimant que l’engagement militaire contre l’Iran ne bénéficie plus d’un soutien suffisant.

La suite dépendra notamment de la réaction de la Maison-Blanche et des avancées des négociations en cours avec l’Iran. Si un accord de paix est conclu, la résolution pourrait avoir une portée essentiellement symbolique. En revanche, en cas d’échec diplomatique et de reprise des hostilités, elle pourrait devenir un élément central du débat sur les pouvoirs du président en matière d’intervention militaire.