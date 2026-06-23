L’Italie annonce la libération de militants de la flottille détenus en Libye

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé mardi la libération de deux militants italiens pro-palestiniens qui étaient détenus en Libye depuis environ un mois.

Selon un message publié par Tajani sur les réseaux sociaux, les deux ressortissants italiens ont été remis au consulat italien de Benghazi. Un citoyen uruguayen détenu avec eux a également été pris en charge par les autorités consulaires italiennes.

Les militants faisaient partie des volontaires de la « Global Sumud Flotilla », une initiative visant à acheminer de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza. Reuters rappelle que, le mois dernier, des centaines de participants se trouvant à bord de dizaines de navires ont été interceptés lors d’opérations destinées à empêcher leur progression vers le territoire palestinien.

Les circonstances exactes de leur détention en Libye n’ont pas été détaillées dans les premiers éléments communiqués. Les autorités italiennes n’ont pas précisé non plus les conditions de leur libération ni la date de leur retour en Italie.

Cette annonce intervient dans un contexte régional toujours marqué par les tensions autour de Gaza et par les initiatives internationales cherchant à acheminer une aide humanitaire à la population palestinienne.