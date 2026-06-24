Mondial – L’Angleterre concède le nul face au Ghana. Le suspense reste entier dans le groupe L

L’Angleterre a été tenue en échec par le Ghana mardi soir sur le score de 0-0, au terme d’un match engagé où les Three Lions ont eu la maîtrise globale sans réussir à faire sauter le verrou adverse. Face à des Black Stars solides, l’équipe anglaise n’a jamais trouvé l’ouverture. Un coup d’arrêt pour l’Angleterre, incapable de transformer sa domination en but.

Un bloc ghanéen solide jusqu’à la dernière seconde

Les Black Stars ont bâti leur résultat sur une organisation défensive compacte. Le Ghana a fermé les espaces, ralenti les attaques anglaises et obligé les Three Lions à chercher des solutions dans des zones difficiles. Dans les arrêts de jeu, l’Angleterre a obtenu une situation dangereuse sur coup d’arrêt à la 90e+7. Mais cette ultime opportunité n’a pas changé le score. Le match s’est achevé sans but, avec une défense ghanéenne toujours debout.

Une domination anglaise sans efficacité

L’Angleterre peut nourrir des regrets. Le contenu a montré une équipe capable de prendre le contrôle du match, mais pas de conclure. Les Three Lions ont manqué de précision dans le dernier geste et n’ont pas réussi à transformer leur possession en avantage au tableau d’affichage.

Le Ghana arrache un nul précieux

Pour le Ghana, ce 0-0 a presque la valeur d’une victoire. Les Black Stars ont souffert par moments, mais ont su rester disciplinés. À la 90e+5, le Ghana a effectué un changement offensif : Prince Adu a quitté la pelouse, remplacé par Baba. Ce remplacement a été effectué dans une fin de match tendue, alors que l’Angleterre poussait encore pour arracher la victoire. Ce choix a permis au Ghana de gagner du temps, de réorganiser ses dernières forces et de tenir jusqu’au coup de sifflet final.

L’Angleterre reste devant, le Ghana au contact

Avec ce match nul 0-0, l’Angleterre manque l’occasion de prendre seule le large en tête du groupe L. Les Three Lions restent premiers, mais ils ne creusent pas l’écart. Ils comptent désormais quatre points après deux rencontres, comme le Ghana, qui conserve lui aussi une position très favorable dans la course à la qualification. La différence de buts permet à l’Angleterre de rester devant. Si ce nul ne condamne personne, il empêche surtout l’Angleterre de valider définitivement son statut de patron du groupe.

Pour le Ghana, le résultat est plutôt positif. Les Black Stars prennent un point face au favori annoncé et restent pleinement dans la lutte pour la première place.

La Croatie et le Panama, qui s’affrontent à 1h du matin, restent derrière. Les deux équipes doivent se relancer pour rester en vie dans le groupe. Une victoire de l’une ou l’autre relancerait totalement la course à la qualification et mettrait davantage de pression sur la dernière journée.

Une dernière journée qui promet !

L’Angleterre terminera sa phase de groupes contre le Panama. Sur le papier, les Three Lions auront l’avantage, mais ils devront gagner pour assurer la première place sans dépendre du résultat de l’autre match.

Le Ghana jouera de son côté contre la Croatie. Ce sera un match décisif pour les Black Stars, qui peuvent viser la qualification, voire la première place du groupe selon le résultat de l’Angleterre. Un nul pourrait suffire selon les autres résultats, mais une victoire garantirait une fin de phase de groupes beaucoup plus confortable. La dernière journée, qui se jouera samedi à 23h, s’annonce donc particulièrement tendue. Un suspense qui réjouira sans aucun doute les téléspectateurs neutres…