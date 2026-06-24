Meloni appelle à apaiser les tensions avec Trump après une polémique sur fond de G7

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a appelé mardi à un retour à la normale dans les relations entre l’Italie et les États-Unis, à la suite d’une dispute publique avec le président américain Donald Trump. Elle a déclaré ne pas vouloir alimenter davantage la polémique née ces derniers jours.

Lors d’une interview donnée à Rome à l’occasion d’un événement officiel, Giorgia Meloni a insisté sur la nécessité de préserver des relations stables entre les deux pays. Ses déclarations interviennent après plusieurs échanges tendus avec Donald Trump, ancien allié politique avec lequel les relations semblent s’être dégradées.

La controverse a éclaté vendredi dernier lorsque Donald Trump a affirmé, lors d’une intervention à la télévision italienne, que la cheffe du gouvernement italien l’avait « supplié » de prendre une photo avec elle lors d’un récent sommet du G7 organisé en France. Cette version des faits a été fermement contestée par Giorgia Meloni, qui a accusé l’ancien président américain d’avoir inventé cette histoire.

Cet épisode a rapidement pris une dimension politique et médiatique, alimentant les discussions sur la relation entre les deux dirigeants, pourtant longtemps considérés comme proches sur plusieurs dossiers internationaux. Le sommet du G7 à Évian-les-Bains, en France, où l’incident présumé se serait produit, a ainsi été indirectement mis en lumière.

En appelant à tourner la page, Giorgia Meloni cherche à éviter une escalade diplomatique avec Washington, alors que l’Italie et les États-Unis coopèrent sur de nombreux sujets stratégiques, notamment économiques et sécuritaires.

Cette prise de position vise également à calmer les tensions politiques internes et internationales suscitées par cet échange public, qui a rapidement dépassé le cadre d’une simple polémique protocolaire pour devenir un sujet de débat plus large sur les relations entre dirigeants occidentaux.