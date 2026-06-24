Le Bangladesh tire la sonnette d’alarme : les 300 milliards de dollars promis pour le climat ne suffiront pas

Le Bangladesh a appelé la communauté internationale à renforcer son soutien financier aux pays en développement confrontés aux conséquences du changement climatique. Selon le gouvernement bangladais, l’objectif mondial de 300 milliards de dollars par an destiné au financement climatique reste largement insuffisant face à l’ampleur des défis auxquels ces nations sont confrontées.

Lors d’une intervention au Forum économique mondial de Dalian, en Chine, le Premier ministre Tarique Rahman a exhorté les pays les plus riches à respecter leurs engagements avant les prochaines négociations climatiques des Nations unies prévues en novembre. Il s’agissait de son premier déplacement à l’étranger depuis son arrivée au pouvoir.

Le Bangladesh figure parmi les pays les plus exposés aux effets du réchauffement climatique. Le pays est régulièrement confronté à des inondations dévastatrices, à des cyclones de plus en plus intenses, à l’érosion des cours d’eau ainsi qu’à l’intrusion d’eau salée dans les terres agricoles. Ces phénomènes menacent directement des millions de personnes et pèsent lourdement sur l’économie nationale.

Les autorités bangladaises cherchent à obtenir davantage de ressources pour financer des projets d’adaptation et de résilience. Le gouvernement souhaite notamment renforcer les infrastructures de protection contre les catastrophes naturelles et poursuivre la mise en œuvre de son ambitieux programme national de lutte contre les effets du changement climatique.

Lors de la conférence des Nations unies sur le climat de 2024, les pays participants s’étaient engagés à porter progressivement le financement climatique mondial à 300 milliards de dollars par an d’ici 2035. Toutefois, selon Tarique Rahman, cette somme ne permettra pas de couvrir les besoins réels des pays en développement, tant pour réduire leurs émissions que pour s’adapter aux conséquences déjà visibles du réchauffement.

Le dirigeant bangladais estime que les mécanismes actuels restent trop lents et insuffisants face à l’urgence climatique. Il a plaidé pour une mobilisation plus rapide des fonds et pour un soutien accru aux États les plus vulnérables, qui subissent souvent les conséquences les plus graves d’un phénomène auquel ils ont pourtant peu contribué.

À l’approche des prochaines négociations internationales sur le climat, l’intervention du Bangladesh reflète les préoccupations croissantes de nombreux pays du Sud. Ces derniers réclament depuis plusieurs années un partage plus équitable de l’effort financier mondial afin de faire face aux impacts du changement climatique qui s’intensifient partout dans le monde.