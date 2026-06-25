Une falaise s’effondre à Biarritz : une plongeuse tuée, un homme porté disparu

Un pan entier de falaise s’est effondré en mer près du phare de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, hier en début de soirée. Trois plongeurs se trouvaient au pied de la falaise au moment de l’éboulement. Une femme est morte, un deuxième plongeur est porté disparu et un troisième a survécu, indemne physiquement mais fortement choqué.

Le pan de côte s’est décroché vers 20h20

L’effondrement s’est produit aux alentours de 20h20, au sud du phare de Biarritz. Un vaste bloc de roche, estimé à environ 2.000 m², s’est détaché de la falaise avant de s’abattre dans l’eau. Les trois plongeurs, originaires de la région, se trouvaient au pied de la paroi lorsque la masse rocheuse est tombée. Les secours ont été mobilisés pour retrouver deux personnes d’abord portées disparues. Le corps sans vie d’une femme a ensuite été récupéré. Le second plongeur restait introuvable. Le troisième membre du groupe a pu sortir de l’eau. Il n’a pas été blessé physiquement, mais a été pris en charge en état de choc.

Une chute soudaine

L’éboulement s’est produit en plein épisode de forte chaleur, alors que de nombreux baigneurs se trouvaient sur la plage du Miramar, située à proximité. Les températures avaient dépassé les 40°C à Biarritz. À marée basse, plusieurs personnes nageaient ou se trouvaient près de la falaise. L’effondrement a provoqué un bruit violent et une importante gerbe d’eau. La paroi apparaît désormais largement entaillée, avec un amas de gravats visible au pied de la falaise. Aucune hypothèse n’a été avancée sur la cause de l’effondrement.

“Un gros boum”, puis la falaise dans l’eau

Des témoins présents sur place décrivent une scène soudaine et impressionnante. L’un d’entre eux indique que des personnes s’installaient souvent à cet endroit pour regarder le coucher du soleil, sans imaginer qu’un tel effondrement puisse se produire. Un autre dit avoir entendu un gros boum avant de voir le pan de falaise glisser puis tomber dans l’eau.

Un survivant choqué, des recherches pour le disparu

Le groupe était composé de trois plongeurs. Après la découverte du corps de la femme, les recherches se sont concentrées sur le deuxième plongeur porté disparu. Le survivant, sorti vivant de la zone de l’éboulement, a été pris en charge par les secours. La zone du phare, très fréquentée en période estivale, a été marquée par la violence de la chute et par l’ampleur du bloc rocheux tombé dans la mer.