Les États-Unis rouvrent leur ambassade au Koweït après plusieurs mois de fermeture liée aux tensions avec l’Iran

Les États-Unis ont rouvert mercredi leur ambassade au Koweït, lors d’une visite du secrétaire d’État Marco Rubio, plusieurs mois après sa fermeture consécutive à des attaques iraniennes en mars. Cette réouverture marque une étape symbolique dans la reprise progressive des activités diplomatiques américaines dans la région.

La cérémonie s’est tenue à Koweït City en présence de Marco Rubio et de Steven Butler, chargé d’affaires par intérim de l’ambassade américaine. Les deux responsables ont participé à une levée du drapeau, signalant officiellement la reprise des opérations diplomatiques sur place.

Selon un porte-parole du département d’État américain, l’ambassade va immédiatement réactiver ses services d’urgence destinés aux citoyens américains présents au Koweït. Les autres services consulaires, en revanche, seront rétablis progressivement dans les semaines à venir, le temps de remettre en place l’ensemble des capacités administratives.

La fermeture de l’ambassade avait été décidée en mars, dans un contexte de tensions accrues après des attaques attribuées à l’Iran. Cet épisode avait conduit Washington à suspendre temporairement certaines de ses activités diplomatiques dans le Golfe, par mesure de sécurité.

La réouverture intervient alors que le secrétaire d’État américain est en déplacement dans la région, notamment pour discuter avec les alliés arabes du Golfe de l’accord intérimaire en cours entre les États-Unis et l’Iran. Cette tournée diplomatique vise à rassurer les partenaires régionaux face aux évolutions récentes des négociations.

Dans ce contexte, la reprise des activités de l’ambassade au Koweït apparaît comme un signal de stabilisation progressive, même si les autorités américaines restent prudentes face aux tensions persistantes avec Téhéran et à l’évolution de la situation sécuritaire dans la région.