La Turquie prépare une loi pour accélérer la dissolution du PKK

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a annoncé mercredi que son gouvernement travaillait à l’élaboration d’un cadre juridique destiné à accélérer la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation armée considérée comme terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.

Selon le chef de l’État, le projet de loi sera présenté au Parlement dès que les consultations nécessaires auront été achevées. Cette initiative pourrait constituer une avancée importante dans le processus visant à mettre fin à plusieurs décennies de conflit entre l’État turc et le mouvement kurde.

Le processus de paix avait toutefois marqué le pas ces derniers mois. La guerre en Iran et les inquiétudes liées à une possible extension de l’instabilité régionale avaient ralenti les discussions et réduit les perspectives de progrès rapides.

Le PKK, qui a mené une insurrection contre l’État turc pendant plusieurs décennies, avait annoncé en mai 2025 sa décision de déposer les armes et de se dissoudre. Cette décision était intervenue après un appel lancé par son chef emprisonné, Abdullah Öcalan.

Ankara avait déjà indiqué en novembre dernier son intention de mettre en place un nouveau cadre légal pour accompagner ce processus. Toutefois, plusieurs responsables politiques kurdes avaient accusé le gouvernement de faire preuve de lenteur dans la mise en œuvre des mesures promises.

Recep Tayyip Erdoğan a affirmé que les travaux législatifs étaient désormais en cours afin d’accélérer les démarches nécessaires à la dissolution complète de l’organisation. Les détails du texte n’ont pas encore été rendus publics.

Si elle aboutit, cette réforme pourrait ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre l’État turc et la population kurde, après plus de quarante ans d’un conflit qui a fait des dizaines de milliers de victimes et profondément marqué la vie politique du pays.