Canicule : l’effet sèche-cheveux menace la végétation et accroît les incendies

La France subit actuellement une canicule aggravée par un phénomène que les météorologues appellent l’effet sèche-cheveux. Cette menace climatique résulte de la combinaison de trois facteurs : des températures très élevées, une humidité extrêmement faible et des vents soutenus. Mounia Mostefaoui, spécialiste de l’énergétique du système climatique, souligne que ce mécanisme accélère brutalement le dessèchement de la végétation. Les sols étaient déjà très secs avant l’arrivée de cette vague de chaleur, ce qui rend la situation particulièrement préoccupante pour les cultures d’été.

Une sécheresse éclair qui fragilise la nature

L’agroclimatologue Serge Zarka explique que ce phénomène provoque une sécheresse éclair capable de fragiliser rapidement les végétaux. Les plantes, les arbres et les cultures perdent leur humidité en quelques heures sous l’effet conjugué de la chaleur et du vent, rendant la végétation inflammable. Cette évaporation brutale transforme les forêts et les champs en zones à très haut risque d’incendie. Les experts parlent d’un processus dévastateur dont les conséquences dépassent largement le simple stress hydrique des plantes.

Les spécialistes du climat s’inquiètent particulièrement de la multiplication de ces épisodes sur le territoire français. L’effet sèche-cheveux ne se contente pas de menacer les récoltes agricoles, il fragilise durablement les écosystèmes forestiers et augmente considérablement la probabilité de départs de feu. La sécheresse des sols, déjà installée avant la canicule, amplifie ce phénomène et laisse craindre des pertes importantes pour l’agriculture comme pour les espaces naturels.