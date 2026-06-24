Le chef de l’OTAN rencontre Trump pour tenter d’apaiser les tensions avant le sommet de juillet

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, doit rencontrer le président américain Donald Trump à la Maison Blanche dans une tentative de réduire les tensions croissantes entre Washington et l’Alliance atlantique avant un sommet crucial prévu en juillet à Ankara.

Cette rencontre intervient dans un contexte de désaccords persistants entre les États-Unis et plusieurs alliés européens concernant la sécurité internationale, la guerre en Iran et le partage des responsabilités au sein de l’OTAN.

Donald Trump, qui critique depuis longtemps l’Alliance atlantique, reproche aux pays européens de ne pas consacrer suffisamment de ressources à leur propre défense. Le président américain s’est également montré irrité par le manque de soutien de certains alliés à l’intervention menée contre l’Iran ainsi qu’aux efforts visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour le commerce mondial du pétrole.

La semaine dernière, lors d’une réunion de l’OTAN, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a annoncé l’ouverture d’un examen de six mois concernant le déploiement des forces américaines en Europe. Cette révision pourrait déboucher sur une réduction de la présence militaire des États-Unis sur le continent, une perspective qui inquiète plusieurs gouvernements européens.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a multiplié les critiques à l’égard de l’OTAN, estimant que les États-Unis supportent une part excessive du coût de la défense collective. Son administration a également réduit certaines capacités militaires mises à disposition de l’Alliance en cas de crise, obligeant les membres européens à envisager des solutions pour combler les éventuelles lacunes.

Pour Mark Rutte, cette rencontre représente une étape importante dans ses efforts visant à préserver l’unité de l’Alliance. Depuis son arrivée à la tête de l’OTAN, il s’efforce de maintenir des relations de travail constructives avec Washington tout en rassurant les alliés européens sur la solidité du partenariat transatlantique.

Le sommet d’Ankara, prévu en juillet, devrait être dominé par les questions de défense européenne, l’avenir de la présence militaire américaine en Europe ainsi que les conséquences géopolitiques des tensions au Moyen-Orient. Les dirigeants de l’Alliance espèrent que les discussions entre Trump et Rutte permettront d’éviter une nouvelle crise au sein de l’OTAN à un moment particulièrement sensible pour la sécurité internationale.