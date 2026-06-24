— «Football africain sauvage»: le champion du monde allemand Schweinsteiger au cœur d’un scandale

Bastian Schweinsteiger est visé par de vives critiques en Allemagne après des propos tenus avant le match Allemagne-Côte d’Ivoire, remporté 2-1 par la Mannschaft en phase de groupes de la Coupe du monde. Consultant pour la chaîne publique allemande ARD, l’ancien milieu de terrain allemand a décrit le jeu ivoirien en parlant de « football africain », qu’il a qualifié de « parfois peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait aussi tactique ». C’est le terme « sauvage » qui a immédiatement cristallisé les réactions. Le mot a été dénoncé pour sa connotation raciste et coloniale.

La Côte d’Ivoire visée avant le match

La scène s’est déroulée avant la rencontre entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire. Schweinsteiger évoquait alors le profil de l’adversaire ivoirien et annonçait une rencontre difficile pour l’Allemagne. Le problème n’a pas été son analyse sportive de la rencontre, mais les mots employés pour caractériser le football ivoirien et, plus largement, le « football africain ». L’expression, dévalorisante, associait le jeu des équipes africaines à un manque d’organisation tactique et à une forme de brutalité supposée.

Une polémique passée d’abord inaperçue

Ce dérapage n’a pas immédiatement provoqué un tollé. Il est d’abord passé relativement inaperçue pendant la couverture du match. Les réactions se sont ensuite multipliées, notamment en Allemagne, où plusieurs internautes et observateurs ont dénoncé le vocabulaire utilisé par l’ancien international. Le statut de Schweinsteiger renforce l’écho de ce scandale : champion du monde 2014 avec l’Allemagne, ancien joueur du Bayern Munich et figure du football allemand, il intervient aujourd’hui comme consultant sur une chaîne publique.

Pas d’excuses, pas de sanction

À ce stade, Schweinsteiger ne s’est pas excusé publiquement pour ses propos. ARD ne l’a pas sanctionné non plus. L’ancien joueur était encore présent aux commentaires lors d’Angleterre-Ghana, mardi soir, preuve que la chaîne n’a pas choisi de l’écarter de son dispositif malgré la polémique.